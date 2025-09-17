Las faldas largas que van a elevar tus looks otoñales

Este otoño 2025 las faldas largas serán las protagonistas de todos tus looks y estas tres versiones dominarán la temporada

Si algo amamos del otoño, aparte del clima frío y acogedor, es la posibilidad de experimentar con texturas, capas y siluetas que se sientan cómodas y al mismo tiempo muy chic. Y si hay una prenda que promete convertirse en el must have de tu clóset, sin duda son las faldas largas.

Ya que son versátiles, elegantes y fáciles de adaptar a distintos estilos, ya que estas faldas elevan cualquier outfit sin esfuerzo. Es por eso que aquí te dejamos las tres opciones que no pueden faltar en tu clóset este otoño 2025.

Tres faldas largas que te harán ver espectacular en otoño 2025

Falda plisada:

Las faldas plisadas siempre regresan como tendencia cuando llega el clima frío. Su estructura aporta un movimiento único al caminar, y la hace perfecta para looks de día o de noche. Lo mejor es que puedes combinarla con un suéter oversized para un outfit relajado o con una blusa ajustada para un look más sofisticado.

Falda larga animal print:

El animal print sigue siendo un clásico del otoño, pero este año se reinventa en siluetas largas y fluidas. La falda larga en estampado de leopardo es perfecta para romper con los looks neutros y darle un aire arriesgado a tu estilo. Puedes combinarla con un top negro, una chamarra de cuero y botas altas para un look con mucha actitud.

Falda satinada:

La falda satinada se ha convertido en una de las prendas favoritas de miles de mujeres en los últimos años, y este otoño regresa con más fuerza que nunca. Su acabado brillante aporta un toque de lujo y feminidad. Es ideal para combinar con blazers, suéteres tejidos o incluso camisetas básicas si buscas un look relajado pero pulido.

Sin duda, las faldas largas son la clave para elevar tus looks otoñales este 2025. Desde la elegancia de la falda plisada, o el toque atrevido del animal print, hasta la versatilidad de la satinada, estas piezas son el must have que hará que tus outfits se vean más sofisticados y se mantengan en tendencia.