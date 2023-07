Estos son los 5 mejores desmaquillantes

Para muchas mujeres, elegir el producto correcto entre tantos desmaquillantes resulta todo un reto; por eso te ayudaremos a facilitar todo el proceso dándote las mejores 5 opciones.

Cuando se trata de desmaquillantes siempre debes apostarle a solo lo mejor, ya que se trata de un paso esencial para mantener una piel sana y radiante. Eliminar correctamente el maquillaje y sus restos al final del día ayuda a prevenir la obstrucción de los poros y reduce la probabilidad de otros problemas cutáneos a largo plazo.

Puede parecer una tarea complicada elegir cuál es el mejor para tu piel y sus necesidades dado a la amplia la gama de desmaquillantes disponibles en el mercado; sin embargo, esta lista se encargará de disipar tus dudas ya que encontrarás los que recomiendan las expertas en el cuidado de la piel.

Los mejores desmaquillantes

Dior Hydra Life

Los desmaquillantes compuestos por aceite suelen tener muchas ventajas sobre las otras fórmulas; no importa qué tipo de productos hayas usado, incluyendo los waterproof, ten por seguro que se encargará de desaparecer hasta el último rastro de maquillaje. Además, este aceite en leche también se encarga de mantener hidratada la piel; excelente para aquellas que se brincan los procesos de hidratación.

Isdin Essential Cleansing

Se trata de una fórmula facial suave para la piel y de una textura ligera. Al tener las ventajas del aceite en leche, es perfecto cuando se está buscando una limpieza profunda. Al entrar en contacto con el agua se puede convertir en una emulsión particularmente agradable que deja la piel hidratada.

Charlotte Tilbury Take It All Off

Solo necesitarás de una aplicación del aceite Take It All Off para despedirte de la máscara de pestañas y demás restos de maquillaje, por más adheridos que estos estén a la piel. Su fórmula está enriquecida con agua orgánica de aciano y extractos de plantas suavizantes que crearán una sensación muy agradable cuando entre en contacto con tu piel. Este producto suele ser usado por los más grandes expertos de la industria.

Estos son los mejores desmaquillantes Foto: Instagram

Sephora Collection

¿Quieres probar el producto pero no quieres invertir en el tamaño estándar?, llegaste al lugar indicado. Puedes elegir su presentación para viajes y disfrutar de sus grandes beneficios antes de comprar la versión de 200 ml. Es de fórmula bifásica y posee agua floral de aciano de origen natural, además de carecer del efecto graso.

Sephora Collection Foto: Instagram

Desmaquillante Bifásico Nivea

Una opción más accesible en el mercado. Este desmaquillante para ojos es ideal para eliminar eficazmente los restos de maquillaje sin la necesidad de aplicar mucho esfuerzo; aún cuando se trata de la máscara waterproof. Su fórmula bifásica compuesta de Flor de Aciano limpia la zona de los ojos de forma suave a la vez que cuida de tus pestañas. ¿Te preocupa el cuidado al medio ambiente?, ¡la botella está hecha con 96% de material reciclado!

Antes de decidir cuál de todos estos desmaquillantes es el indicado, deberías visitar a un dermatólogo para que te asesore correctamente.