Esta es la pijama que usan los ricos y famosos para “fumar y beber gin tonics": ¿cuánto cuesta ?

¿Cuánto cuestan las pijamas de Olivia Von Halle? El precio te dejará con la boca abierta

Jennifer Lopez, Rihanna, Angelina Jolie y Victoria Beckham tienen algo en común: la pijama. Las talentosas celebridades de Hollywood, al tener una fortuna multimillonaria, tienen acceso a las mejores marcas de la industria de la moda, por lo que ahora comparten su gusto por la firma de Olivia Von Halle, una diseñadora británica que se caracteriza por tener confeccionados con los mejores cortes de satén de seda, algodón-seda, crepé de China y terciopelo de seda. Sus exclusivas pijamas serigrafiados forman la base del envidiable guardarropa de las artistas más reconocidas de la industria del entretenimiento.

Si te has preguntado qué visten las celebs cuando se quedan a ver un maratón de películas durante el finde semana, ahora ya tienes la respuesta: una pijama de la marca Olivia Von Halle.

¿Cómo surgió la marca Olivia von Halle?

Von Halle vivía en Shanghái en la década de los años 2000 cuando tuvo la magnífica idea de crear su propia marca:

“En aquella época estaba de moda la ropa muy corta y entallada. Después de salir seguíamos la fiesta en casa. En esos momentos quería quitarme esos vestidos ajustados para fumar y beber gin-tonics. Entonces me di cuenta de que quería vestir de otra manera, sexi de una forma moderna y envuelta en seda”, dijo a EL PAÍS. Posteriormente, la diseñadora le pidió a su sastre que le hiciera sus propias pijamas, y fue así como comenzó a dar a conocer su talento.

"Él me dio la idea, la verdad. Me fijé en que para cada categoría de ropa hay una marca líder. Burberry lo es para las gabardinas, por ejemplo, pero no había ninguna para pijamas”, explicó para el medio.

Esta es la pijama que usan los ricos y los famosos: ¿cuánto cuesta y de qué marca es?

¿Cuánto cuesta una pijama de Olivia Von Halle? De acuerdo a la página oficial de la marca británica, la pijama de menor precio cuesta 6,500 pesos mexicanos. Se trata de una pijama con estampado de periquitos y cuadros vichy color avena, inspirado en las energías imaginativas y la elegancia despreocupada de la Riviera francesa en los glamorosos años 1920 y 1930.

Esta es la pijama que usan los ricos y los famosos: ¿cuánto cuesta y de qué marca es? Olivia Von Halle

Por su parte, la pijama más cara que puedes adquirir tiene un precio de 49,700 pesos mexicanos. Se trata de el Vanderbilt en cachemir azul marino, un pijama clásico y considerado que resume el compromiso de la mcarca con la autocomplacencia sin complejos.

Olivia Von Halle

Si quieres echarle un vistazo a todos los productos que conforman la marca Olivia von Halle, da click aquí y consiéntete con alguno de estos exclusivos diseños.