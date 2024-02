Esto es lo que un protector solar mineral hace por tu piel

Todas sabemos que el uso de protector solar es absolutamente vital para cuidar nuestra piel. Pero con tantas fórmulas nuevas y brillantes por ahí, comprar uno se ha vuelto más confuso que nunca.

Así que si te has preguntado, ¿cuál es la diferencia entre un protector solar químico y un protector solar mineral? Aquí te contamos la diferencia y qué es lo que esta última opción hace por ti.

Eso sí, debemos utilizar protector solar todos los días, incluso cuando no salimos de casa, recuerda que la aplicación adecuada de fórmulas de amplio espectro con FPS 30 o superior puede ayudar a prevenir el cáncer de piel, así como el daño solar. Además, la exposición al sol y la luz azul también sucede a través de nuestros dispositivos y de las ventanas, incluso en días nublados.

Mineral vs. Químico: ¿qué diferencia existe?

A grandes rasgos, todo está en su composición y en cómo actúa sobre nuestra piel. Según explica la doctora Hadley King , MD, dermatólogo certificado por la ciudad de Nueva York: “el físico (también llamado inorgánico o mineral) refleja y dispersa la radiación UV, a diferencia del químico u orgánico, que absorbe la radiación UV y la convierte en una pequeña cantidad de calor”.

Es decir, el protector solar mineral se queda sobre la superficie de la dermis a modo de escudo, mientras que el otro actúa desde el interior.

Getty Images

Elegir el mejor protector solar para ti

Cuando se trata de elegir el protector solar adecuado para ti, después de todo, la preferencia personal juega un papel muy importante, lo más importante es que lo apliques de forma liberal.

Nosotras acabamos de descubrir el ¡Nuevo! Protector Solar Facial Mineral con FPS 30 Mary Kay® , cuyo ingrediente estrella es el óxido de zinc, que en su estado natural es un compuesto blanco en polvo que crea una barrera protectora para la piel, actuando como un escudo contra los rayos UVA y UVB…y no solo eso, ayuda a reducir la apariencia de enrojecimiento e irritación.

Dentro de los atributos que nos encanta del ¡Nuevo! Protector Solar Facial Mineral con FPS 30 Mary Kay® es que puede aplicarse debajo del maquillaje (algo que se agradece), es libre de fragancias, es ligero y de textura suave y sin apariencia brillosa, es fácil de aplicar y de rápida absorción, además, cuenta con factor de Protección Solar 30.

Algo que también nos gusta mucho, es que lo puedes integrar perfecto a tu rutina de skincare, por ejemplo, puedes usarlo como el último paso de tu rutina después de usar tu loción hidratante.

Otro fact del ¡Nuevo! Protector Solar Facial Mineral con FPS 30 Mary Kay® es que está probado dermatológicamente y contra irritaciones y alergias, su fórmula no es comedogénica (es decir, no produce imperfecciones como espinillas, barritos, granos), es adecuado para piel sensible y para todo tipo de piel.

3 razones para usar protector solar diariamente

La exposición incidental al sol y a la luz azul puede ocurrir en cualquier momento mientras haces tus actividades diarias, como leer correos o ver tu celular.

La exposición solar constante puede causar daño acumulativo y envejecimiento prematuro.

Crear el hábito de aplicar protector solar todos los días es una manera efectiva de proteger tu piel de los dañinos rayos del sol.