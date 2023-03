Si quieres un cambio en tu vida, debes empezar por tu look. ¡No permitas que el hecho de tener poco pelo te limite!, aquí te damos ideas de varios cortes que te harán lucir muy linda.

Quizá estás buscando un gran cambio de look, pero te frenas porque no tienes una melena abundante, por lo tanto, te da miedo realizarte un corte que no vaya contigo. ¡No entres en crisis!, continúa leyendo para darte ideas de cómo modificar tu imagen y obtener el resultado que esperas: verte fabulosa todos los días sin perder tanto tiempo arreglándote el pelo.

Cortes ideales para las mujeres que tienen pelo poco abundante

Bob

En el 2021, vimos que este corte de cabello comenzó a ponerse de moda, lo que nadie sabe es que favorece bastante a aquellas mujeres que tienen el pelo muy delgado. Hay diferentes tipos de bob, por lo tanto, debes elegir el que mejor le vaya a tu rostro, por ejemplo:

Si tienes la cara redonda, te quedará un corte long bob, que va debajo de la barbilla para equilibrar tus facciones y enmarcar tu rostro.

El bob invertido parece que fue diseñado para las caras cuadradas. Es perfecto para las mujeres que tienen este tipo de rostro, porque al ser más corto por detrás y más largo de frente, suaviza las facciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Piel, Cabello y Bienestar (@janetcruz.cosmetologa)

Para las caras alargadas, es recomendable que le añadas un flequillo a un bob en capas, así podrás acortar tu rostro de una forma sencilla.

Si tu rostro es ovalado, ¡eres afortunada!, te queda cualquier tipo de corte. Así que solo es cuestión de elegir que bob es el que más te gusta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

¿Tienes el rostro con forma de diamante?, El mejor bob es el asimétrico, que es a la altura de la barbilla, con las puntas desiguales.

Te recomendamos leer: Causas más comunes de la caída de cabello y cómo tratarlas

Pixie

Sin duda, elegir este corte te dará un cambio de look muy radical. Varias mujeres le tienen miedo a tener el cabello demasiado corto, pero hay que reconocer que tiene ciertas ventajas, como la practicidad. Por otro lado, te sentirás más fresca y libre.

Foto: Getty images

Melena XS

Este corte es el mejor aliado para las mujeres que tienen muy poca cantidad de pelo, con ayuda de un sérum, puedes lograr un peinado que acomode la poca cantidad de cabello que posees y no se vea ningún hueco. ¡No dejes de sacarle provecho a este increíble look!

Foto: Getty images

Para cualquier chica es difícil aceptar que tiene poca cantidad de pelo, pero lo cierto es que eso no te hace más ni menos bonita. No lo veas como un defecto, es una característica que distingue a muchas mujeres, solamente es cuestión de elegir un corte que vaya de acuerdo a tus necesidades. ¡Aprovecha todas estas opciones!