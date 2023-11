Gabriel Hanono, fundador de UKW Shoe Outlet, nos da los mejores tips para hacer compras inteligentes esta Navidad

Durante la época decembrina buscamos vestir con elegantes outfits, ya sea para despedir el 2023, para las cenas navideñas con amigos o compañeros del trabajo o para pasar una Navidad inolvidable al lado de la familia. Sin embargo, se trata de un mes que engloba muchos gastos; de acuerdo con un estudio realizado por Nielsen Consumer Facts, durante diciembre los mexicanos gastan un 27% más que en el resto del año. Esto dificulta las compras y la renovación de prendas, entonces ¿cómo adquirir nuevos artículos sin que tus ahorros se vean afectados?

Gabriel Hanono, fundador de UKW Shoe Outlet con casi 10 años de experiencia en la industria de calzado, nos revela el secreto no solo para hacer buenas compras, sino para vestir como una auténtica millonaria sin gastar de más.

Cómo vestir como millonaria sin gastar de más

De acuerdo a Hanono, hacer tus compras en un outlet puede ser la forma más rentable de renovar tu guardarropa con marcas de lujo.

“Compras lo mismo por un menor precio y se puede ver de dos formas: a veces tienes un budget que quieres invertir para comprarte ropa o calzado y haciendo tu shopping en un outlet podrás comprar más productos; o bien, necesitas un producto en específico y puedes gastar menos de lo que tenías pensado.

Lo mejor de todo es que se pueden conseguir accesorios de diseñador y articulos en tendencia de las firmas más prestigiosas a un precio relativamente bajo en este tipo de tiendas:

“Si accesorios de diseñador y artículos de las firmas más prestigiosas nos referimos a marcas como Ferragamo, Gucci, Balenciaga, etc. La respuesta es, sí. Hay algunos outlets en México y varios en Estados Unidos que lo manejan, sin embargo, en nuestro país no hay mucho mercado que tenga la necesidad de comprar este tipo de marcas, si te das cuenta la única cadena importante que ofrece ese tipo de marcas, es El Palacio de Hierro y solo cuenta con 13 tiendas en toda la república; en cambio, si te vas a un segmento un poco más abajo como por ejemplo Liverpool, tienen más de 130 tiendas y hay sin fin de cadenas que ofrecen producto de ese nivel. Es por eso por lo que nosotros nos enfocamos en ese tipo de marcas para cubrir la necesidad del mercado principal en México. Nuestras marcas de más alto prestigio que manejamos son Dr. Martens y Diesel, que pueden ser firmas de alto prestigio, pero nunca vamos a ofrecer producto con un precio mayor a $4,000".

¿Por qué son más baratos los artículos que se venden en un outlet?

Gabriel señala quelLos productos de las tiendas outlet no siempre cuentan con la misma calidad que los que encuentras en centros comerciales y pueden ser más baratos por algún defecto o uso, las tiendas pueden ser en un almacén que se encuentre en zonas poco accesibles y no tienen personal capacitado.

“Ese es nuestro diferenciador y por el cual se fundó nuestra empresa detectando esa área de oportunidad en México. Nuestras tiendas son en centros comerciales, muchas veces a unos locales de las marcas de alto prestigio, el producto que vendemos es el mismo que encuentras en tiendas monobrand y departamentales, ofrecemos la misma experiencia de compra en la parte visual (bonita decoración, gráficos, pantallas con videos), música agradable, aromatizantes, personal capacitado, y perfecto orden”.

Los artículos que se venden en un outlet son más baratos simplemente porque son de una o dos temporadas anteriores (la mayoría del mismo año), las marcas tienen nueva mercancía y lo que se los quedó, las departamentales no lo reciben, pero la gran mayoría de los clientes no tienen conocimiento de los lanzamientos por temporada o simplemente no les afecta.

Por lo tanto, no se manejan defectos, productos usados o mal entallados (de solo una medida o muy grandes).

¿Qué tipo de artículos o prendas suelen tener mayor descuento?

“No hay una regla tan clara, en nuestro caso normalmente tenemos oportunidad de ofrecer más descuento en artículos de lanzamiento único como, por ejemplo, una colaboración o de alguna fecha en especial como Pride, Halloween, San Valentín, etc. Ya que las marcas realizan esos lanzamientos más por marketing que por la venta que genera y por lo mismo seles queda stock casi imposible de vender en sus propios canales”, finaliza Gabriel Honono.