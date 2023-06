Cómo retomar la tendencia baddie girl como toda una experta

Últimamente las tendencias pasadas volvieron a tomar fuerza; una de ellas es la corriente llamada baddie girl ¿la recuerdas?

Durante los años 90´s se comenzó a poner de moda estar al descubierto, mostrar un poco más de piel en cualquier look y lucir un poco más sexy. Desde entonces, muchos diseñadores decidieron romper con varios paradigmas para crear e imponer nuevas modas, una de ellas es la tendencia baddie girl; ¡así es! Su mismo nombre la describe, la intención de esta forma de vestir, es que parezcas una chica mala.

¿Cómo usar esta tendencia?

Lo primero que tienes que entender, es que la intención de esta tendencia es que te veas muy HOT, para lograrlo, necesitas combinar piezas ceñidas con prendas oversize, como por ejemplo: pantalones cargo a la cadera con algún top o pantalones estilo militar con alguna blusa que te quede muy ajustada.

El maquillaje

Para que tu look este completo, es indispensable que uses el make up adecuado, así que debes dejar de lado la discreción; la característica principal de la tendencia Baddie girl, es un poco la ostentosidad, por lo tanto, no debes tener miedo de ponerte colores vivos en los labios y hacerlos lucir gruesos en todo momento.

Los accesorios

Aunque no lo creas, los lentes de sol serán un accesorio fundamental para este look, ¡debes traer unos en tu bolso! Después enfócate en los aretes, las arracadas, para ser precisas, intenta tener a la mano unas grandes y otras pequeñas; por otro lado, los collares demasiado toscos irán perfecto con todo tu outfit.

¿Quieres lucir como toda una baddie girl?, solo necesitas seleccionar las prendas correctas, sigue esta lista de consejos y seguramente no te vas a equivocar. Si no quieres cometer ningún error, solo necesitas escoger la ropa que te haga sentir muy sexy, pero al mismo tiempo, como toda una estrella de Hip Hop.