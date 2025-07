Charli XCX, Miley Cyrus y Demi Lovato: celebridades que dieron el sí usando Vivienne Westwood

El fin de semana pasado en Londres, Charli XCX nos sorprendió al contraer nupcias con su novio George Daniel. Fue una boda íntima e igual de auténtica que la cantante.

Tomando en cuenta su estilo pareció completamente normal que optara por utilizar un vestido de Vivienne Westwood. Aquí te contamos de otras cantantes y actrices que han elegido usar esta marca para el día de su boda, dándole un toque diferente y alejado del molde típico de los vestidos de novia.

Distintas y fieles a su estilo

Miley Cyrus

En su boda con Liam Hemsworth, Miley utilizó un vestido de seda color marfil con una silueta fluida y hombros caídos. Este es uno de los diseños más sutiles de la marca pero aún así disruptivo a comparación de estilos más clásicos o tradicionales. Éste forma parte de la made-to-order collection, prendas fabricadas por pedido, señalando otro de los diferenciadores de la marca: la sostenibilidad que la caracteriza.

Demi Lovato

La cantante se casó el pasado mayo de este año con Jordan Jutes, cantautor canadiense. Para este día, Demi también optó por utilizar un Vivienne Westwood, un poco parecido al de Miley Cyrus pero con toques distintos. En su caso, el vestido tenía un corsé mucho más entallado a comparación de el de Miley, drapeados, una cola más larga y dramática. Este look lo complementó con un velo de tul marfil sin bordados o adiciones llamativas. Para ella fue un sueño ya que ha sido fan de los diseños de la marca desde hace mucho tiempo.

Charlie XCX

La popstar que recientemente dio el sí también eligió un vestido de la marca. Al igual que sus colegas, no pudo faltar la silueta del corsé, hombros caídos, un poco más ceñido y en este caso un largo arriba de la rodilla. Su velo fue más corto pero con más niveles por lo que le dio más volumen, agregándole textura a todo el conjunto. La cantante de Brat también se sumó a los looks no convencionales, toda la estética de su boda fue tal como nos hubiéramos imaginado para ella.

¿Por qué tantas novias eligen Vivienne Westwood para el gran día?

La marca es conocida por hacer diseños más atrevidos, poco convencionales y aunque tienen la forma femenina de manera estructural, están acompañados de detalles dramáticos e incluso teatrales. Está claro el romanticismo histórico por los corsés, sus faldas voluminosas y drapeados llamativos pero a la vez un toque punk debido a la misma esencia rebelde de Vivienne. La asimetría en muchas de sus creaciones es completamente intencional, por ello, muchas novias han elegido vestidos del bridal collection. Aunque hay opciones más sencillas en cuanto a su diseño, no dejan de ser una alternativa muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en vestidos de novia. Son ideales para las mujeres que buscan elegancia pero no rigidez. Definitivamente la elección de un vestido Vivienne Westwood para tu boda no solo es atreverse por el estilo, sino también reflejar tu personalidad y romper esquemas en el gran día.