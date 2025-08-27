Así es como puedes llevar el estilo preppy moderno y lucir espectacular este otoño

Este otoño viene con todo para hacernos lucir espectacular y uno de los estilos que va a ser tu mejor aliado, sin duda, es el preppy. El cual regresa y se reinventa para darle un toque chic de nostalgia a tu closet que va perfecto con la temporada. Es por eso que aquí te explicamos qué es el estilo preppy y cómo apropiarte de él.

El estilo atemporal que regresa y se reinventa

El estilo preppy empieza como una estética inspirada en los uniformes de las escuelas privadas y looks clásicos de las universidades estadounidenses. Lo hemos visto incontables veces en películas y series en personajes adinerados que optan por usar camisas de botones, faldas plisadas, blazers y colores neutros que transmiten elegancia y sobriedad.

Aunque a su manera se ha ido adaptando con los años, este otoño 2025, si algo nos ha quedado claro, es que lo vintage está regresando con fuerza y está abierto a ser reinterpretado, lo que da paso al estilo preppy moderno.

Del preppy vintage al preppy moderno

La clave del preppy moderno está en cómo ha evolucionado y se ha hecho más flexible sin perder su esencia. Ya no se trata únicamente de faldas de cuadros y suéteres sobre los hombros, sino de darle un giro único y actual a las piezas clásicas. Hoy en día, el estilo preppy se enfoca en combinar la esencia vintage con una vibra fresca y juvenil.

El hecho de que en Pinterest las búsquedas como “nuevo estilo preppy” o “vibras preppy” estén en aumento demuestra que esta estética se adapta perfectamente a las mujeres de hoy que buscan looks versátiles y elegantes.

Además, si algo nos encanta este año es traer a la mesa lo dosmilero, por lo que no es de sorprender que se sume la influencia de la estética preppy de los 2000. Dano así paso a que podamos incorporar capas, colores marinos y cortes más relajados.

Cómo lucir el estilo preppy moderno este otoño

Ahora bien, ya que tenemos claro qué es el estilo preppy moderno, nos toca adaptarlo a nuestro guardarropa e incluirlo en nuestros outfits del día. Es por eso que aquí te dejamos 4 puntos clave para darle inicio a tu era preppy moderna:

4 claves para lucir el estilo preppy moderno

Dale protagonismo a prendas clásicas

Los atuendos preppy chic y los atuendos preppy vintage apuestan por básicos como blazers, camisas estructuradas y faldas rectas, pero al estilizarlas hay que permitir que den esa vibra relajada para no perder de vista lo moderno de esta tendencia.

El azul marino como tu nuevo color favorito

El color azul marino no solo es sinónimo de elegancia, también es uno de los tonos clave de la temporada. Úsalo en camisas o suéteres y puedes combinarlo con pantalones rectos o faldas midi.

El layering es un must

El otoño es perfecto para divertirnos con el layering. Puedes recurrir a chalecos tejidos, suéteres sobre camisas y blazers de corte moderno para darle ese toque ligeramente maximalista a esta tendencia.

Equilibra lo clásico con lo atrevido

El preppy moderno, a diferencia de su antecesor, no prioriza lo conservador. Entonces atrévete a jugar con siluetas más arriesgadas y accesorios llamativos que mantengan la esencia elegante, pero con un twist divertido.

Al final del día, el preppy moderno no es solo un estilo más en tendencia, también es la oportunidad perfecta para reinterpretar lo clásico y hacerlo tuyo. Iniciativa que ha marcado este 2025, y sin duda ha sido un gran aliado para hacernos sentir y ver espectaculares en cualquier temporada del año.