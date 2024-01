5 Cosas que debes tomar en cuenta antes de un cambio de look, según un estilista de Hollywood

Por favor, no te hagas ese cambio de look sin antes leer estas recomendaciones

Comenzamos el año y un cambio de look significa reiniciar ciclos, aunque quizá solo quieres vivir las fiestas con toda la actitud o simplemente probar. Así que aproveché la oportunidad de platicar con el estilista internacional y amado por las celebs, Ric Pipino, durante su visita a la CDMX para deleitarnos con una de sus experiencias Pop In en el Hotel St. Regis. Querrás guardar sus consejos en el baúl de tus tesoros beauty.

5 Cosas que debes tomar en cuenta antes de hacerte un cambio de look según un estilista de Hollywood

Comunicación

“Para mí, la clave es comprender a las personas, entender sus límites y comunicarme con mis clientes. Intento tener una muy buena consulta antes de tocar el pelo de alguien y escucharle. Lo que le gusta, lo que no, cuál es su estilo de vida y su rutina diaria con respecto a su pelo antes de hacer cualquier cosa. Luego evalúo su melena y le doy mi opinión sobre lo que sería mejor para ella. No soy muy partidario de las tendencias, porque no siempre funcionan para todos”.

5 Cosas que debes tomar en cuenta antes de hacerte un cambio de look según un estilista de Hollywood Getty images

Adaptación

“Prefiero dejar tu pelo lo más fácil posible para que puedas mantenerlo cuando estés en casa y así le des seguimiento al estilo”.



Los detalles

“Para definir el look necesitas considerar todo: la textura de tu pelo es el número uno, si es rizado, crespo, fino o grueso; también tus hábitos, lo que haces, cómo lo haces...”.

5 Cosas que debes tomar en cuenta antes de hacerte un cambio de look según un estilista de Hollywood

Inspiración

“Para un cambio yo animo a la gente a mirar fotos y las diferentes cosas que le gustan; luego, como su experto, decirles: ‘Eso es bueno para ti y esto no’”.



La clave

Ric Pipino me comparte también que el corte de pelo debe ser versátil, es decir, si es todo en una sola longitud, por ejemplo, no puedes jugar con el estilo.