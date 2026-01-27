Suscríbete
Amor y Sexo

Los motivos por los que muchos hombres no hacen ruido durante la intimidad

La falta de sonidos durante la intimidad masculina tiene razones emocionales, culturales y psicológicas que van más allá del deseo o la conexión con la pareja

Enero 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dale un turn al placer oral

Los motivos por los que muchos hombres no hacen ruido durante la intimidad

Getty images

El silencio durante la intimidad masculina suele interpretarse de forma automática: desinterés, desconexión o falta de placer. Sin embargo, esa lectura simplifica una experiencia mucho más compleja. Para muchos hombres, no hacer ruido no es una señal de ausencia emocional, sino el resultado de aprendizajes, expectativas sociales y formas particulares de procesar la vulnerabilidad.

Uno de los factores más influyentes es la educación emocional. A diferencia de las mujeres, a los hombres se les enseña desde edades tempranas a contener sus reacciones físicas y emocionales. Expresar placer de manera audible puede percibirse —consciente o inconscientemente— como una pérdida de control. En la intimidad, esa contención no desaparece de forma automática, incluso cuando existe confianza con la pareja.

Sigue leyendo...
Que-es-un-sobergasm.jpg
Amor y Sexo
¿Qué es un sobergasm y por qué podría darte el mejor orgasmo de tu vida?
Descubre por qué tener sexo sobria puede aumentar tu placer, mejorar tu conexión emocional y ayudarte a reconectar con tu cuerpo de forma auténtica
Junio 25, 2025
 · 
María Dávalos
orgasmo-sin-contacto.jpg
Amor y Sexo
¿Se puede tener un orgasmo sin contacto físico?
Aquí te contamos qué es un orgasmo sin contacto directo, por qué pasa y cómo algunas mujeres lo experimentan
Junio 24, 2025
 · 
María Dávalos
mujer en cama
Amor y Sexo
La verdadera razón por la que muchas mujeres fingen un orgasmo
Fingir placer es más común de lo que imaginas, pero ¿por qué lo hacemos?
Mayo 27, 2025
 · 
María Dávalos

También interviene la presión por desempeñarse bien. Muchos hombres concentran su atención en “hacerlo correctamente”, cumplir expectativas o no fallar. Ese enfoque mental reduce la conexión con las sensaciones corporales y favorece una actitud más silenciosa y concentrada. No es falta de disfrute, sino un exceso de autocontrol.

El ruido, además, suele asociarse culturalmente a lo femenino. En muchos imaginarios, gemir o verbalizar placer sigue viéndose como algo que “no corresponde” al rol masculino. Aunque estas ideas estén cambiando, todavía influyen en cómo los hombres se permiten —o no— expresarse durante la intimidad. El silencio, en ese sentido, funciona como una zona segura.

Otro motivo frecuente es la dificultad para verbalizar sensaciones. Para algunas personas, poner sonidos o palabras al placer resulta incómodo, no porque no exista deseo, sino porque nunca se aprendió a expresarlo. La intimidad expone el cuerpo, pero también la identidad, y no todos se sienten preparados para esa doble exposición.

También hay una dimensión psicológica menos evidente: para ciertos hombres, el silencio facilita la concentración sensorial. Reducir estímulos externos —incluido el sonido— les permite mantenerse presentes en la experiencia. En estos casos, el mutismo no indica desconexión, sino un modo distinto de habitar el momento.
Es importante subrayar que no existe una forma “correcta” de vivir la intimidad. El problema aparece cuando el silencio se interpreta como rechazo o cuando genera inseguridad en la pareja. En lugar de asumir significados, la conversación abierta suele ser más efectiva. Preguntar cómo se vive el momento, qué se disfruta o qué resulta incómodo puede cambiar por completo la percepción.

Nuevas tendencias para el placer

¿Por qué los hombres no hacen ruido en la intimidad?

En relaciones sanas, la intimidad no se mide por el volumen, sino por la sintonía. Hay hombres que expresan placer con gestos, respiración o contacto físico, sin necesidad de sonidos explícitos. Reconocer esas formas también es parte de una experiencia compartida más consciente.

Entender por qué muchos hombres no hacen ruido durante la intimidad ayuda a desmontar ideas simplistas y a ampliar el marco de lo que consideramos conexión. El silencio, lejos de ser vacío, muchas veces está lleno de significado.

placer masculino placer
Eurídice Aiymet Garavito García
Te sugerimos
como-lograr-que-los-hombres-giman-durante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
La fórmula secreta para hacer gemir a un hombre durante el sexo
Febrero 10, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
edad-hombres-casados-son-mas-infieles.jpg
Amor y Sexo
La edad en la que los hombres casados son más infieles
Julio 24, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
¿Existen los orgasmos anales?
Amor y Sexo
¿Existen los orgasmos anales?
Enero 31, 2025
 · 
María Dávalos
señales-que-envia-un-hombre-cuando-ya-no-le-gustas.jpg
Amor y Sexo
Las señales que envía un hombre cuando ya no le gustas
Septiembre 26, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja