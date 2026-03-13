¿Cómo estimular el clítoris durante la penetración?

¿Sabías que el 75% de las mujeres necesitan estimulación directa del clítoris para alcanzar el orgasmo? Algo que la penetración por sí sola no siempre logra. La Técnica de la Mariposa busca eliminar esa “brecha del orgasmo” mediante la presión constante del hueso púbico masculino sobre el clítoris.

¿Cómo lograrlo paso a paso?

El ángulo es la clave

En la posición de misionero, él debe subir su cuerpo un poco más de lo normal, de modo que la base de su pene presione directamente tu clítoris.

Movimiento de balanceo

En lugar de estocadas profundas, el movimiento debe ser un balanceo rítmico de pelvis contra pelvis. Esto genera una fricción constante y profunda.

Técnica de las piernas

Envuelve tus piernas alrededor de su cintura para cerrar el ángulo. Esto aumenta la presión y asegura que el contacto no se pierda en ningún momento.

La Mariposa no es solo una posición, es una danza de fricción. Pruébala hoy y descubre por qué el placer compartido es el mejor afrodisíaco.