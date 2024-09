Alimentos que debes evitar si te van a practicar sexo oral (producen mal olor y sabor vaginal)

El sexo oral es una práctica muy íntima, por lo que la higiene personal resulta ser muy importante si se piensa recurrir a este acto sexual.

Para realizar el aseo genital adecuado antes de tener sexo oral, deberás lavar la zona únicamente con agua, o bien, puedes utilizar jabón con pH neutro y enfocarte en lavar los labios mayores y menores. Es de vital importancia secar muy bien el área para evitar infecciones, como una candidiasis vaginal. Otras de las recomendaciones que se deben tomar en cuenta antes de tener sexo oral son orinar antes del encuentro, no afeitar la zona inmediatamente antes del acto, no aplicar perfume y evitar ciertos alimentos con el objetivo de que la vagina no adquiera un mal olor y sabor; ¿a cuáles nos estamos refiriendo?

Alimentos que debes evitar si te van a practicar sexo oral (producen mal olor vaginal)

¿Sabías que los vegetarianos tienen secreciones con mejor sabor que los que sí comen carne? Esto es debido al tipo de dieta que llevan, pues lo que comes repercute directamente en el olor y sabor de la vagina. Mientras que algunos alimentos y bebidas mejoran el aroma íntimo, como el yogurt, las almendras, la miel, la piña, las uvas, los arándanos, la sandía y el agua natural, hay otros que debes evitar a toda costa si tendrás sexo oral:

Cerveza, café y bebidas alcohólicas

Estas bebidas hacen que tu vagina tenga un sabor agrio debido a la interacción de sus componentes con el pH natural del cuerpo. El alcohol en general deshidrata el cuerpo, reduciendo las secreciones del cuerpo y haciendo que se tornen ácidas o amargas. Por su parte, la cafeína ambién tiene efectos deshidratantes, por lo que su consumo regular altera la composición de los fluídos corporales.

Espárragos

Los espárragos contienen compuestos sulfurados que al metabolizarse liberan sustancias volátiles como el matanotiol y dimetilsulfuro, las cuales se caracterizan por tener olores potentes y desagradables. Además de alterar el olor de la orina, también pueden provocar que la secreción vaginal huela y sepa mal.

Ajo y cebolla

Se trata de alimentos ricos en compuestos de azufre, por lo que al metabolizarse provocan un olor muy fuerte en la vagina y en las secreciones corporales en general.

Ajo Getty images

Carnes rojas

Comer altas cantidades de carnes rojas antes de tener sexo oral puede intensificar el olor corporal en general, incluídas las secreciones vaginales, provocando aromas y sabores desagradables.