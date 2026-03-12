Suscríbete
Amor y Sexo

Los 5 alimentos que aumentan el deseo femenino

Descubre los alimentos respaldados por la ciencia que ayudan a mejorar la circulación y las hormonas ligadas al placer

Marzo 12, 2026 
Scarlet Valencia
Sí, leíste bien chica. Existen alimentos denominados pro sexuales que actúan sobre la dilatación de los vasos sanguíneos y la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, hormonas del amor y la felicidad. Aunque no son “mágicos”, el consumo de nutrientes específicos como el zinc y el magnesio optimiza la respuesta del cuerpo ante el estímulo sexual, facilitando la lubricación y la sensibilidad de las terminaciones nerviosas.

Tu menú para una noche de pasión

Chocolate Negro (70% cacao)

Contiene feniletilamina, la “droga del amor”, que libera endorfinas. Además, el chocolate contiene teobromina, que actúa sobre el sistema nervioso central para reducir la fatiga y mejorar el estado de ánimo. Al combinar estos dos, el chocolate no solo te hace sentir “feliz”, sino que reduce las barreras psicológicas del estrés, permitiendo que el deseo emerja con mayor facilidad.

Espinacas

Ricas en magnesio, un mineral que dilata los vasos sanguíneos, aumentando el flujo de sangre hacia la pelvis. Una mejor circulación sanguínea se traduce directamente en una mayor sensibilidad táctil y una lubricación natural más eficiente, acelerando el tiempo de respuesta ante el estímulo.

Sandía

Hay todo un proceso detrás de esta fruta, pero básicamente, consumir sandía ayuda a que los capilares se expandan, lo que intensifica la sensación de “llenado” en la zona pélvica, facilitando orgasmos más explosivos y duraderos debido al aumento del volumen sanguíneo en la zona.

Frutos Rojos

Las fresas, frambuesas y arándanos combaten el estrés oxidativo en la capa interna de los vasos sanguíneos. Un sistema vascular saludable es el requisito número uno para una vida sexual activa; las arterias flexibles y jóvenes garantizan que el flujo de sangre sea potente y constante. Además, su alto contenido de Vitamina C es crucial para la síntesis de hormonas sexuales y el mantenimiento de la energía, evitando que el agotamiento mate tu libido al final del día.

Alimentar tu deseo empieza desde el plato. Al darle a tu cuerpo los precursores necesarios, estás preparando el escenario biológico perfecto para que el placer no sea una opción, sino una respuesta natural.

