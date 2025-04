¿Necesitas hacer un closet detox?

Me declaro culpable de tener un clóset lleno de ropa y en ocasiones decir el típico “no tengo nada que ponerme”. A veces caemos en el consumismo y querer tener algo de cada simple tendencia que vemos en redes sociales y llenamos nuestros guardarropas de piezas que no necesitamos y usamos una sola vez (y, a veces, ni siquiera eso).

Así que si tu clóset no tiene más espacio libre, te invito a hacer un detox para quedarte con lo que se denomina como “guardarropa cápsula”, conformado por las piezas básicas que en realidad usas, funcionan para tu estilo de vida y se pueden combinar entre sí para crear infinidad de looks. Aquí van algunos consejos para facilitar la tarea.

Pruébate todo

Ok, ok... tal vez no TODO. Lo que usas con frecuencia y sabes que te queda bien puedes saltártelo de este paso, pero saca toda esa ropa que hace tiempo no usas y quizá ni te acordabas que tenías y pruébatela. Si ya no te queda o no te gusta cómo se te ve, es hora de decirle adiós.

Toma en cuenta tus actividades diarias

Es importante analizar qué haces en el día a día para saber qué vale la pena mantener y qué puedes dejar ir. Por ejemplo, si tienes hijos chicos y de verdad ya no sales de fiesta porque prefieres estar en casa temprano, puedes deshacerte de esa minifalda de lentejuelas que usabas para ir de antro.

No te digo que no mantengas algo para ocasiones especiales (porque, aunque no sean la norma, siempre pueden surgir), pero ya no necesitas tantas opciones para actividades que no tienes. O tal vez tienes una gran colección de tenis, pero necesitas vestirte más formal para trabajar y los fines de semana sueles ir a eventos sociales más arreglados, así que deshazte de la mayoría y mantén solo unos que sean combinables y versátiles.

Revisa las tendencias

No está mal querer tener ropa en tendencia en tu clóset, pero si tienes cosas de una tendencia muy específica que ya no es actual y no te pones desde hace tiempo, también puedes disponer de ellas.

Bien dicen que la moda es cíclica, pero no tiene caso guardar cosas “por si regresa”, porque nunca regresa tal cual. En especial si tienes piezas que mezclan dos tendencias muy específicas (ejemplo actual: botas estilo western en tonos metálicos), porque es posible que no vuelvan esas dos tendencias juntas otra vez. Así que si ya pasó y no lo has usado en mucho tiempo, bye bye.

La regla de un año

La clásica regla de “si no te lo has puesto en el último año, es hora de sacarlo”. Me gusta el principio, pero ojo, no creo que aplique para todo. Por ejemplo, vestidos para bodas: tal vez no usas “x” vestido porque este año no fuiste a bodas, pero salvo que tengas muchos y ya no te veas usando ese otra vez, no está de más mantener una opción. Creo que esta regla aplica más para piezas del diario.

Qué hacer con lo que no necesitas

Revisa las piezas que sacas y, si están en muy buen estado, puedes venderlas y darles una segunda vida en plataformas como Troquer o GoTrendier; además, es una excelente forma de generar un pequeño ingreso extra.

Claro, regalar y donar también siempre son grandes opciones para darles nueva vida a prendas que no necesitas y están en buen estado. Si eres muy creativa y no estás del todo segura de querer sacar algo, haz un poco de upcyding y remodélalas a algo que parecerá nuevo y podrás seguir usando por más tiempo.