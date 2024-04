Madonna celebra 40 años de carrera en la CDMX

Madonna celebra 40 años siendo la Reina del pop en la CDMX donde se declaró fan de Frida Kahlo frente a miles de fans

La Reina del pop llegó a la CDMX el pasado 16 de abril para continuar con su The celebration Tour, la gira que festeja sus 40 años de carrera en 15 países diferentes, entre ellos México y que concluirá en Brasil próximamente.

Al llegar a la CDMX, Madonna se hospedó en el Hotel Four Seassons ubicado en Av. Paseo de la Reforma, disfrutó del mágico centro de Coyoacán y visitó la icónica Casa Azul de Frida Kahlo, de quien se ha declarado fan en diversas ocasiones, de hecho, durante su visita a la CDMX, Madonna se reunió con familiares de la fallecida pintora.

The celebration tour en la CDMX

Tal como lo hizo hace 30 años, Madonna regresa a la Ciudad de México a apoderarse del Palacio de los deportes, por si no lo sabías, fue la Reina del Pop quien inauguró el emblemático lugar del poniente de la Ciudad como un recinto de conciertos, por lo que su regreso a la capital mexicana es mucho más relevante de lo que crees.

The celebration Tour es la gira con la que Madonna celebra 40 años de carrera siendo la reina del pop con la que ha visitado hasta 15 países y cerrará próximamente en Brasil.

Como ya es sabido, Madonna no es precisamente la artista más puntual por lo que no ha sido sorpresa para los mexicanos que su show inició con más de una hora de retraso. En punto de las 10:30 pm, la Reina del pop apareció sobre el escenario en medio de una plataforma circular, vestida de negro y portando una diadema de diamantes para interpretar ‘Nothing Really Matters’ (1998, del disco “Ray of Light”) y con ello inauguró las cinco fechas programadas para la CDMX.

El show de Madonna se divide en siete actos que relatan cronológicamente las etapas de su carrera artística, además, en la primera fecha ha hecho especial énfasis en su apoyo hacia las personas que han sido víctimas del SIDA, tampoco es secreto que Madonna es una celebridad comprometida con diversas causas sociales.

La ardua tarea de resumir 40 años de carrera en un show de tan solo dos horas y media ha sido un reto para Madonna y su equipo de producción quien además, ha hecho gala de su creatividad con un escenario móvil que evoca las 5 regiones de Manhattan: Uptown, Downtown, Midtown, East y West.

Si tienes la fortuna de formar parte del ‘The Celebration Tour’ recuerda no fumar durante el concierto, así lo pidió Madonna durante la primera presentación y asegúrate de llevar el mejor outfit porque en una de esas te toca salir a cuadro en el documental que la reina y su equipo están preparando para continuar con el festejo de los 40 años de carrera de una estrella inmortal.