El mejor hotel solo para adultos: TRS Hotels, el refugio donde el lujo es sinónimo de libertad

Hay veranos que no solo invitan al mar y al sol, sino que despiertan un deseo más profundo: el de reconectar, consentirse y vivir el tiempo sin reglas. Para esos viajeros que saben exactamente lo que buscan —privacidad, exclusividad y un servicio que anticipa sus deseos—, TRS Hotels, la marca de lujo de Palladium Hotel Group, se convierte en el destino soñado para adultos.

Ubicados en playas paradisíacas como Costa Mujeres, Cancún y Riviera Maya en México, Punta Cana en República Dominicana e Ibiza en España, TRS Hotels ofrece una experiencia de hospitalidad donde cada detalle está pensado para el placer sin pretensiones. Aquí, el confort no solo se siente: se respira en cada rincón.

En México, las propiedades brillan con luz propia, cada una con una propuesta que conquista distintos tipos de viajero:

Ambos hoteles ofrecen suites espaciosas, room service 24 horas, licores premium, cenas bajo las estrellas y servicio de mayordomo, diseñados tanto para escapadas en pareja, con amigos o incluso en solitario. Todo bajo la filosofía “adults-only”, donde el bienestar, la privacidad y el disfrute consciente son el centro de la experiencia.

En TRS Hotels, el viaje sensorial también sucede a través del paladar, su propuesta gastronómica a la carta incluye sabores de todo el mundo: desde el ambiente relajado del Helios Beach Club con su toque mediterráneo, hasta la pasión de El Gaucho con cocina argentina, el romance italiano de Tentazione y el glamour francés en La Bohème.

Además, gracias al programa Infinite Indulgence, los huéspedes de TRS Hotels pueden acceder a todos los bares y restaurantes de los hoteles vecinos de Grand Palladium Hotels & Resorts en Riviera Maya y Costa Mujeres, elevando aún más la experiencia culinaria.

Cuando cae el sol, la noche cobra vida con CHIC Cabaret & Restaurant—una experiencia sensorial donde la gastronomía de alto nivel se fusiona con un show espectacular protagonizado por más de 30 artistas en escena. Clásicos del rock, ritmos latinos y mucha energía hacen de este dinner-show una noche que no se olvida.

En tus próximas vacaciones, olvídate del itinerario, cambia la rutina por el sonido del mar, la calidez del servicio y el encanto de un lugar donde el tiempo se vive a tu ritmo. TRS Hotels no es solo un lugar para hospedarse; es una filosofía para vivir las vacaciones como se merecen: con lujo, libertad y consciencia.