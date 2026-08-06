Así brilló Coin City en los Cosmo Glow Awards

En una época en la que las marcas buscan conectar con sus audiencias a través de experiencias auténticas, la interacción se ha convertido en el nuevo lenguaje del engagement. Durante los Cosmo Glow Awards 2026, esa idea cobró vida gracias a Coin City, cuya activación demostró que una experiencia bien diseñada puede convertirse en uno de los momentos más recordados de un evento.

Ubicada en uno de los puntos estratégicos de la fiesta, la máquina de garra reunió a invitados, creadores de contenido, representantes de marcas y expertos de la industria beauty alrededor de una misma dinámica: jugar para ganar una selección de productos de belleza. Lo que parecía un reto de habilidad terminó convirtiéndose en un espacio de convivencia, risas y contenido compartido en redes sociales.

Más allá de entregar premios, la activación logró que los asistentes hicieran una pausa, interactuaran con la marca y vivieran una experiencia que complementó el espíritu de los Glow Awards: celebrar la belleza desde la emoción y el descubrimiento.

Cuando una activación genera mucho más que entretenimiento

La experiencia presentada por Coin City forma parte de The Bonding Experience, una propuesta diseñada para transformar stands, exposiciones y activaciones BTL en espacios donde las personas no solo observan una marca, sino que interactúan con ella. Su concepto parte de una idea clara: convertir cualquier punto de contacto en una experiencia que atraiga visitantes, incentive la participación y genere resultados medibles. En lugar de limitarse a un stand tradicional, la propuesta busca que cada espacio invite a detenerse, jugar y crear una conexión memorable.

Una experiencia diseñada para conectar

Uno de los diferenciadores de The Bonding Experience es que cada proyecto se desarrolla de manera personalizada, el proceso comienza entendiendo el tipo de evento, la duración, el perfil de los asistentes y el objetivo de la marca, ya sea generar engagement, impulsar el posicionamiento, aumentar el tráfico hacia un stand, realizar sampling o fortalecer la recordación. A partir de ello, el equipo selecciona la máquina que mejor se adapta al espacio y al flujo de visitantes, desarrolla una dinámica alineada con los objetivos de comunicación y personaliza por completo los elementos visuales para que cada interacción refleje la identidad de la marca.

La combinación entre hardware, software y creatividad convierte cada activación en una experiencia inmersiva que no solo genera conversación durante el evento, sino que prolonga su impacto mucho después de que termina.

Un ejemplo de cómo crear experiencias memorables

En los Cosmo Glow Awards 2026, Coin City demostró que una activación exitosa va mucho más allá del entretenimiento. La máquina de garra se convirtió en un punto de encuentro donde la emoción de participar, la posibilidad de ganar y la interacción entre los asistentes crearon algunos de los momentos más espontáneos de la noche.

En un entorno donde captar la atención es cada vez más complejo, experiencias como The Bonding Experience muestran que las marcas pueden generar conexiones auténticas cuando convierten la participación del público en el centro de la experiencia. Porque hoy, las mejores activaciones no solo se ven: se viven, se comparten y se recuerdan.