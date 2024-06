Saskia Niña de Rivero es una de las 30 panelistas en el primer festival de mujeres lesbianas en México

En entrevista Saskia Niño de Rivera habla de ELLA conecta MX, el festival para mujeres disidentes del género, poderosas, emprendedoras y orgullosas de existir

En el marco de la conmemoración del mes del orgullo, ELLA conecta MX regresa a la Ciudad de México para celebrar su tercera edición el próximo 27 y 28 de junio en el Hotel W México City, ubicado en Campos Elíseos 252, Polanco.

Si aún no sabes de qué se trata Ella conecta MX, pero quieres formar parte de la gran comunidad de mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, queer, personas no binarias y otras disidencias del género aún estás a tiempo de adquirir tus boletos.

En entrevista para Cosmopolitan, Saskia Niño de Rivera, activista y panelista en el festival nos cuenta para ti todo lo que debes saber sobre Ella conecta MX.

Qué es ELLA conecta Mx

Se trata de un festival que reunirá a más de 30 poderosas panelistas que buscan visibilizar sus proyectos e identificar los retos que enfrentan como mujeres diversas profesionales, así como los espacios ganados y las oportunidades para el futuro.

Se divide en 5 paneles: activismo, salud, literatura, hostelería y turismo y mundo corporativo.

¿Cuál es el mensaje de Saskia Niña De Rivera en Ella Conecta?

Saskia Niña de Rivera: hay pocos espacios para crear comunidad y solamente cuando perteneces a la comunidad LGBT aprecias y entiendes la necesidad de estos, ya que no existían cuando una estaba saliendo del closet.

¿Si pudieras cambiar una sola cosa en el mundo, cuál sería?

Saskia Niña de Rivera: La diferencia entre clases sociales en México, la marginación, la gran diferencia que hay especialmente socioeconómica.

¿Una mujer nace o se hace lesbiana?

Saskia Niña de Rivera: Todos nacemos bisexuales, el espectro de la de la sexualidad es enorme y a lo largo de tu vida decides el estilo de vida que llevar. Yo me siento cómoda identificándome como una mujer lesbiana, no me siento para nada atraída por hombres y la sexualidad con hombres no es algo que haría voluntariamente. Entre mujeres sí he visto que es más allá de la sexualidad: es un estilo de vida y es un tipo de relación en el que te sientes más cómoda porque hablamos mucho de la orientación sexual pero pocas veces hablamos de decidir estar en una relación homosexual ya que implica un estilo de vida distinto también.

Andar con una mujer y andar con hombres es completamente distinto y al final no todo se puede reducir únicamente a lo que pasa en la cama.

¿Qué mensaje le darían a Beth y Saskia de 5 años?

Saskia Niña de Rivera: Todo va a estar bien, atrévete, como eres es increíble y no te dejes intimidar por absolutamente nadie. Mi historia al salir del clóset es muy dura porque yo tenía todo para salir del closet salir del closet a los 15 años y luego me regresé al closet.

Cuando salí del closet con mi mamá me pidió disculpas por haberme educado de manera heterosexual, mis papás aman y adoran a Mariel.