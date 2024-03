Día internacional de la Mujer: Lo que no debes hacer el próximo #8M si eres hombre

El próximo 8 de marzo millones de mujeres saldrán a las calles para gritar consignas en pro de la equidad y una vida libre de violencia, si eres hombre, esto es lo que NO debes hacer durante esa importante fecha

La historia detrás del 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, esconde uno de los pasajes más oscuros de la historia debido a la desigualdad y la falta de oportunidades para las mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en México existe una brecha salarial del 15.8%, es decir, por cada cien pesos que cobra un hombre en su trabajo, una mujer cobra solamente 84 pesos.

Además de esta brecha salarial, datos oficiales de la UNESCO aseguran que las mujeres se encargan del 73% del trabajo doméstico no remunerado y bastan 132 años para alcanzar la equidad que tanto anhelan las mexicanas, por ello es importante que sepas qué hacer el próximo 8 de marzo si eres hombre y apoyas la lucha de las mujeres.

Manual de lo que no debes hacer durante el día internacional de la mujer

Si eres hombre, las mujeres te agradecerán que no hagas ninguna de las siguientes cosas, recuerda que no se trata de protagonismos, ni berrinches, simplemente es el respeto hacia una lucha histórica en contra de las desiguales condiciones en las que viven todas las mujeres del mundo.

No envíes felicitaciones por redes sociales

Ni por redes sociales, ni por ningún otro medio, las mujeres no quieren escuchar que son ‘la creación más bella de Dios’, las mujeres quieren vivir en un mundo seguro y equitativo donde salir a la calle no signifique ser acosadas o molestadas.

No envíes flores

Ser mujer en México significa la latente posibilidad de ser agredida o ser víctima de violencia por motivos de género, de acuerdo con un estudio realizado por el grupo Citibanamex, en México 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sido víctimas de algún tipo de violencia, por lo que enviar flores no contribuye en ningún aspecto a mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Manual de lo que no debes hacer durante el día internacional de la mujer Getty images

Asistir a las marchas conmemorativas

Se trata de un día conmemorativo donde las mujeres se adueñan del espacio público y gritan en contra de la injusticia, la impunidad y la desigualdad, por lo que no es conveniente que te presentes a ninguna de las marchas, lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa o tu lugar de trabajo y monitorear la actividad de las mujeres cercanas a ti que sí se encuentran en los mítines.

Minimizar las experiencias de las mujeres

Sabemos que como hombre siempre tienes una opinión o algo qué decir, sin embargo, ni el feminismo ni el día internacional de la mujer es el espacio apropiado para que tú hables. Todas las mujeres han experimentado de uno u otro modo la violencia de género y no necesitan que tú se las expliques. La mejor manera de apoyar su movimiento es guardando silencio.

Asistir a las marchas conmemorativas Getty images

Criticar a las manifestantes

En las marchas feministas se reúnen mujeres con diversas maneras de expresar su enojo, legítimo y personal. Algunos bloques como el negro son simpatizantes de la iconoclasia, un movimiento contracultural que desprecia la adoración a las imágenes, los símbolos y las esculturas por lo que es común verlas destruir el espacio público y créelo, no les interesa tu opinión al respecto.

Cómo apoyar el movimiento feminista sin buscar protagonismo si eres hombre

Edúcate: escucha lo que las mujeres tienen qué decir, eso implica leer teóricas feministas. No esperes a que las mujeres te eduquen en el tema, basta de googlazo para acceder a textos y foros de opinión.

Apoya: Monitorea la actividad de la marcha y asegúrate de que las mujeres cercanas a ti que se unieron a la marca se encuentren sanas y salvas.

Cómo apoyar el movimiento feminista sin buscar protagonismo si eres hombre Getty images

Respalda: No sólo busques apoyar al movimiento feminista durante fechas importantes como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, promueve la igualdad y la equidad en todos los espacios.

No compartas fotos íntimas: una de las principales acciones para apoyar al movimiento feminista si eres hombre, es no compartir las fotos que alguna mujer que confió en ti te compartió. Es de muy mal gusto.

Interviene en situaciones de acoso: no te quedes como un sujeto pasivo cuando estés frente a una situación de acoso o violencia de género, si realmente quieres apoyar al movimiento feminista debes intervenir cuando notes que una mujer está siendo incomodada.

Interviene en situaciones de acoso Getty images

Cuestiona tus creencias: si aún no los has hecho, busca el origen de tus creencias, por ejemplo, que las mujeres se van poniendo feas después de los 30 o que una mujer que no es mamá es una mujer incompleta, está loca o es mandona. Todas esas creencias están basadas en el machismo.

Sé un adulto funcional: otra forma de romper con la inequidad y la injusticia es convertirte en un adulto funcional que es capaz de realizar solo sus tareas domésticas básicas como plancharse una camisa o prepararse un sándwich. No esperes a que lo haga tu madre, tu esposa o tu hermana.