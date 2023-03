Dentro The Trevor Project, reiteramos constantemente nuestro compromiso de brindarle a las juventudes LGBTQ+ una mejor calidad de vida a través de la atención en crisis y prevención del suicidio. De la misma forma, somos conscientes de las desigualdades a las que se enfrentan las personas jóvenes incluso dentro de nuestra misma comunidad, principalmente las personas trans y no binarias.

Por Nicté Chávez

Aunque parezca que no, nos encontramos en un momento muy hostil para las personas trans: sectores políticos promueven leyes que van contra la integridad de las infancias trans, grupos trans excluyentes presentan libros con discursos de odio disfrazados de filosofía; escuelas e instituciones rechazan la participación de atletas trans en las competencias deportivas, entre muchas otras situaciones. Por eso, en el marco del Día de la Visibilidad Trans queremos hacer énfasis en este sector de la comunidad LGBTQ+ y en cómo las personas cisgénero pueden ser mejores aliadas para nosotrxs a través de una guía bastante sencilla que abarca los aspectos esenciales para una mejor educación en materia de identidad de género.

¿Cómo ser unx mejor aliadx para las personas trans y no binarias?

Conoce la diferencia entre sexo y género

Confundir estos conceptos muchas veces da pie a que sin intención de hacerlo, hagamos comentarios que puedan vulnerar aún más a las personas trans y no binarias. A continuación revisaremos brevemente en qué consiste cada uno de ellos.

El sexo se refiere a aquellas características biológicas que pueden tener las personas, como la genética, las cargas hormonales, las caracteristicas anatómicas y fisiológicas a través de las cuales las personas son clasificadas como hombres, mujeres o personas intersexuales. Esto frecuentemente se basa solamente en los genitales, por lo que a partir de ahí se nos asigna un género que puede o no coincidir con nuestra vivencia individual.

El género por su parte, describe nuestro entendimiento interno y la experiencia de nuestra propia identidad, por lo que no se puede asumir con solo mirar a alguien. Las identidades de género más comunes son: cisgénero (persona que está de acuerdo con el género que le asignaron al nacer), persona trans (persona que no esta de acuerdo con el género que se le asignó al nacer) y persona no binaria (persona que trasciende los esterotipos de lo que entendemos como los comportamientos y socializaciones comunes de hombres o de mujeres, y que por tanto experimenta su identidad como algo dinámico y fuera de estos estereotipos).

No asumas el género de una persona a simple vista

Aquí entra el concepto de expresión de género, que es como su nombre lo indica, una manera de expresarse; por lo que es indispensable no hacer suposiciones sobre el género de las personas a simple vista. En este aspecto, debemos saber diferenciar entre la expresión y la percepción.

Mientras que la expresión describe la manera en la que presentamos y expresamos nuestro género y va desde nuestra apariencia física hasta nuestro comportamiento y forma de vestir; la percepción se basa en la evaluación que hacen otras personas con base en nuestro cuerpo, nuestra expresión y otras características que desarrollamos en relación a un determinado género en cuestión.

Recuerda la importancia de respetar los pronombres

El referirse a las personas con el lenguaje que utilizan para identificar su género no solo es cortés, sino también una forma de cuidar el bienestar y la salud mental de las personas trans y no binarias.

Para esto debes tener en cuenta lo siguiente: si la persona ha elegido un nuevo nombre para referirse a sí mismx y que esté más afín a su identidad, por ningún motivo le llames por su dead name (el término para referirse al nombre que le fue asignado al nacer). Otro aspecto a considerar es el uso de los pronombres, es decir, si la persona prefiere ser tratada como él, ella o elle. Evita hacer misgendering y atrévete a preguntar.

Esto nos lleva a la importancia del uso del lenguaje inclusivo o igualitario. Muchas veces las personas no binarias prefieren el uso de pronombres neutros, por lo cual es muy importante que al referirte a elles, utilices términos neutros. Por ejemplo, “elle se siente más cómode cuando respetamos su identidad”.

Haz el máximo esfuerzo para informarte

Cuando una persona cercana a nosotrxs nos comparte su identidad de género, es importante que respetes sus procesos, ya que cada persona lo hace de distinta manera. No temas preguntarle si desea que hables con otras personas cercanas a su grupo para asegurarte que respeten su identidad o si prefiere mantenerlo en privado.

Evita hacer preguntas sobre el proceso de transición, sobre todo si se trata del aspecto físico de las personas. Este proceso puede durar varios años y no es obligatorio que todas las personas trans decidan someterse a intervenciones quirúrgicas u hormonales, no hay grados de transición y no es un proceso que llegue a término en determinado momento, es un proceso individual y que cada persona experimenta en su propia vivencia..

Deja que la persona te confíe su proceso y si deseas informarte más, acércate a asociaciones o instituciones especializadas para conocer cómo brindarle un mejor acompañamiento a una persona trans o no binaria.

Si te equivocas, pide disculpas

No hagamos más difícil la experiencia de las personas trans y no binarias dentro de la sociedad. Si alguna vez cometes un error común como olvidar sus pronombres o llamarle por su dead name, es importante que escuches lo que la persona tiene que decir. Muchas veces estas equivocaciones tienen un peso muy grande, sobre todo en la salud emocional y mental de las personas.

Recuerda escuchar, entender y empatizar con la experiencia de la persona. Una vez que haya expresado su sentir, responsabilízate y discúlpate si es necesario sin invalidar sus sentimientos. Y recuerda, tratarlo como una experiencia de aprendizaje y comprométete a hacer un mejor esfuerzo la próxima vez.

Al aprender a apoyar a las personas trans y no binarias puedes ayudar a crear un entorno mucho más seguro, amable e inclusivo para todxs. También puedes consultar nuestra Guía para ser Aliadx con la Juventud Transgénero y No Binaria que está disponible aquí y recuerda que en The Trevor Project brindamos atención y apoyo a las juventudes LGBTQ+ de México de manera gratuita, confidencial y 24/7.