No le gusta que trabajes y otras microviolencias que podrías detectar en tu relación

Todas las mujeres hemos sido víctimas de microviolencias a lo largo de nuestra vida; este tipo de agresiones se podrían definir como actitudes o acciones que te hacen sentir mal, pero son tan sutiles que regularmente pasan desapercibidas. Es necesario que hagas un análisis de tu relación para detectar si tu pareja hace estas cosas que generan cierta incomodidad en ti, aquí te dejamos una lista de ejemplos.

Microviolencias dentro de las relaciones amorosas

No le gusta que trabajes

Quizá no te lo dice directamente, pero te hace comentarios pasivo-agresivos que indican que no se siente cómodo con la idea de que trabajes. Vivimos en una sociedad que impide que las mujeres puedan ser independientes y si trabajas, demuestras que no dependes económicamente de tu pareja por lo tanto, no lo necesitas.

Te controla

Si tu pareja te pide las contraseñas de tus redes sociales, quiere revisar tu teléfono todo el tiempo, le molesta que no le digas lo que vas a hacer cada segundo de día, estás siendo víctima de acciones que se podrían interpretar como microviolencias.

No cumple con los acuerdos establecidos

Todas las parejas necesitan llegar a acuerdos para que su relación funcione de forma correcta, pero si ya hablaste con tu novio para exponer las cosas que no te parecen y aun así sigue repitiendo las mismas conductas, ¡es una señal de que algo no anda bien!

Manipula tus palabras

En cada discusión, utiliza tus palabras en tu contra. Siempre encuentra la manera de hacerte quedar mal con todo lo que dices; él siempre debe tener la razón y es incapaz de darse cuenta de sus errores. Este comportamiento es una de las microviolencias más comunes hoy en día.

No valida tus sentimientos

Cuando te sientes mal o algo te molesta, demerita tus emociones. Hace comentarios como; “no es para tanto”, “seguro estás en tus días porque estás muy sensible”, “siempre exageras las cosas”, entre muchos otros. Todo esto provoca que pierdas las ganas de hablar sobre los conflictos que se presentan a lo largo de la relación.

Probablemente ya experimentaste alguna de estas acciones sin darte cuenta, pero ahora que ya eres consciente de lo que son las microviolencias, por tal motivo, necesitas hablar con tu pareja y poner límites ante estas acciones.