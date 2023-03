9 de marzo: ¿Por qué hay un día sin mujeres?

Cada 8 de marzo, muchas mujeres salen a las calles a manifestarse para exigir que se respeten sus derechos y que se mejoren las condiciones de vida de cada una de nosotras. Para complementar la protesta, desde hace tres años, las mujeres mexicanas hacen un paro total en las actividades que hacen diariamente al día siguiente.

¿Cuál es el objetivo del paro del 9 de marzo?

El principal objetivo de este día es que todos se den cuenta lo importante que somos las mujeres para el mundo; si tú no estuvieras aquí la economía y el desarrollo de la vida no sería igual. Es más, simplemente no podría existir la especie humana sin la presencia de las mujeres.

9 de marzo paro de mujeres foto: Getty Images

El simbolismo de “un día sin nosotras” y de “el nueve nadie se mueve” es plantear la necesidad de pensar y proponer soluciones ante las desapariciones de miles de mujeres en el mundo. También, es buscar erradicar los feminicidios y eliminar las brechas de género que no permiten que las mujeres seamos reconocidas en el ámbito político, intelectual y laboral.

¿Por qué hay un día sin mujeres?

Foto: Getty Images

Esta forma de protesta es completamente opcional, tú decides si participas o no. Muchas empresas se han sumado para apoyar el movimiento permitiendo que las mujeres que trabajan para ellas, se tomen el día sin ninguna repercusión o consecuencia.

Mujeres desaparecen en modo de protesta

Foto: Getty Images

La idea de este paro nació en grupos feministas que lo propusieron en redes sociales y rápidamente se viralizó gracias a un colectivo de Veracruz que formalizó la convocatoria publicando una imagen.

Si tú eres de las mujeres que no puede desaparecer de sus labores, puedes manifestarte en redes sociales sin publicar nada para que de alguna manera se sienta tu ausencia. ¡Recuerda que unidas somos más fuertes!