¡Mira todo lo que reveló Zoe Saldaña sobre la tercera y última entrega de Guardianes de la Galaxia!

Zoe Saldaña regresa como Gamora en la tercera película de los Guardianes de la Galaxia de James Gunn, y de acuerdo a lo que contó la artista en una reciente entrevista, la trama será una completa montaña rusa de emociones, ¡no te peirdas lo detalles que contó la actriz de Hollywood sobre la última entrega de la franquicia.

Zoe Saldaña sobre trabajar con Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia Vol.3

P: ¿Cómo fue volver al set y reunirse con todos?

R: Es agridulce. Es dulce en el sentido de que es familiar, y estás llegando a ver todos con los que has trabajado, pero es la última vez.

P: ¿Dirías que esta es la historia de Rocket?

R: Se centra alrededor de Rocket. Hay algunos giros que vamos a ver, pero hay también una idea a la que seremos invitados y que nunca supimos que era el caso. Va a dar a los fans una inmersión más profunda en quién es Rocket específicamente y cuál es su relación con los Guardianes hoy.

P: ¿Cómo te acercas a interpretar al mismo personaje pero también a un tipo de personaje totalmente nuevo?

R: Creo que la Gamora de la primera película tendrá mucho más en común con la Gamora de “Vol. 3” seguro. Encuentro a esta Gamora muy emocionante de interpretar porque es muy independiente, y ella es realmente salvaje y diferente. Hay un valor en ella que Gamora nunca tuvo realmente, y yo. Espero que el público lo encuentre fresco. Todos sabemos lo que le pasó a Gamora en “Avengers”, por lo que su regreso es definitivamente emocionante, pero ha regresado como una persona diferente. Porque ella es una persona diferente de un universo alterno, su relación con estos Guardianes es realmente extraña. es realmente desconocida para ella, pero eso también la convierte en una historia interesante.

Foto: Marvel

P: ¿Cómo ha sido haber sido parte del Universo Cinematográfico de Marvel y qué te llevas de la experiencia?

R: Vivir dentro del Universo Cinematográfico de Marvel no ha sido más que un placer. es parte de mi legado que con tanto orgullo llevaré conmigo. Ser parte del MCU me hace sentir muy bien, me hace sentir afortunada, me hace sentir afortunada y me hace sentir orgullosa que las personas que admiro y respeto profundamente también viven en este universo conmigo.

Pude trabajar para ejecutivos como Kevin Feige y Louis D’Esposito y Victoria Alonso, que son simplemente unas personas maravillosas con una gran visión y una profunda comprensión de lo que quieren los fans. Pero también tienen un gran respeto por las historias que se han creado, y gracias a los fanáticos, estas historias siguen vivas. Marvel Studios protege el integridad de estas historias y personajes, y nos mantienen a todos y cada uno de nosotros: los directores, escritores, ilustradores, gente de VFX y actores, responsables de unirse a ellos. Cuando usted trabajas para un buen estudio y grandes ejecutivos, colaboras con increíbles artistas y creativos, es simplemente inspirador y te hace un mejor artista.

P: Háblame de este gran elenco y de trabajar con James Gunn.

R: Ha sido muy especial. Todos venían siempre a trabajar con el mismo nivel de emoción desde el primer día. Nos apoyamos unos a otros, estamos orgullosos unos de otros y ayudarse unos a otros en el set. Estamos muy comprometidos, somos muy leales y devotos con James. Es un gran capitán para tener, y establece un hermoso ambiente de amistad y creatividad pero también de pasión. Él nos recuerda siempre acerca de la disciplina que tenemos que tener para lo que realmente creemos. Él realmente cree en esta historia, y él realmente cree en lo que está creando y en lo que está dirigiendo, por lo que es muy difícil para ti desincronízate cuando estés trabajando en una producción que es una producción de James Gunn. Somos verdaderos fanáticos de su trabajo, por lo que hay algo realmente dulce en lucirse en el set.

P: ¿Te sorprendió la dirección que está tomando esta tercera película?

R: Sí y no. Me sorprende que Gamora esté en esta entrega tanto como ella. Yo sabía lo que había sucedido en “Avengers”, así que sentí que sería un honor venir por dos escenas y luego despedirse de todos y pasar a “Avatar”. Estaba profundamente sorprendida y estoy muy agradecida de haber vuelto a interpretar a Gamora y de que ella realmente tiene mucho que hacer. James era siempre muy honesto sobre el hecho de que si alguna vez llegábamos a hacer una tercera entrega, iba a ser para ser sobre Rocket. Creo que James siempre tuvo debilidad por Rocket y por querer contar

la historia de la crueldad que le sucedió.

P: ¿Cómo es trabajar con Chris Pratt? Difícil de ajustar con esta nueva versión de ¿Gamora?

R: Es difícil porque hay mucho cariño que nos tenemos como personas.

James sabe exactamente lo que quiere y se lo damos, pero sé que probablemente estropeamos un par de tomas aquí y allá porque nos parecemos demasiado familiares o simplemente no podíamos ser malos el uno con el otro. Pero eso está bien. Ha sido genial. Chris es uno de los actores más amables que he conocido.

P: Hablemos de Dave Bautista.

R: Dave es fenomenal. Hable acerca de una mariposa hermosa, maravillosa y fuerte. Cuando lo conocí él, estaba entrando en un mundo en el que siempre había querido estar en toda su vida y haciendo que transición de un tipo de campo de entretenimiento a otro. Fue muy honesto acerca de sentir agotado y fuera de lugar, pero encontró su propósito. Él es un natural y tan grande. Él también es uno de las personas más amables que he conocido y de voz tan suave, pero hay un nivel de fuerza en Dave y no tiene nada que ver con su presencia física, aunque su presencia física es muy

impactante Es un guerrero tranquilo, y eso es algo realmente encantador en él.

P: ¿Qué pueden esperar los fanáticos cuando vean esto en el cine?

R: Siento que vas a estar en la divertida montaña rusa, luego te vas a desconectar en la montaña rusa emocional, luego te desconectarás de nuevo y te subirás totalmente. Va a estar por todas partes de la mejor manera posible: la forma en que las películas deben ser porque cuando te sientas ahí quieres que tu corazón sea llevado a dar un paseo, y quieres

tu mente sea desafiada, pero también quieres que todos sus sentidos sean atendidos. “Guardianes de la galaxia vol. 3” va a hacer exactamente eso.