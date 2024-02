Yalitza Aparicio desafió la regla de moda más estricta de Carolina Herrera

Si no sabes cómo usar una minifalda con un crop top, ¡Yalitza Aparicio te demuestra cómo!

Yalitza Aparicio, además de ser una de las actrices mexicanas más talentosas en la industria del entretenimiento a nivel internacional, se ha convertido en un ícono de la moda gracias a que las firmas más prestigiosas de la industria la han incluído en distintas campañas y colecciones da ropa. Por ejemplo, la artista realizó una campaña con Dior, posó para Prada con un icónico look, fue embajadora de Cartier, protagonizo la portada de la revista Vogue, vistió Dior para la portada de Percha y figuró como modelo de Victori’as Secret. Por lo mismo, no es sorpresa que Yalitza ahora sea un ícono de la moda y una inspiración para sus millones de fanáticos alrededor del mundo.

Yalitza Aparicio tiene un estilo auténtico e impecable basado en las tendencias de la temporada, y lo mejor de todo es que a sus 30 años de edad es una precursora de diferentes trends de moda y belleza. Recientemente, la protagonista de Roma demostró cuál es la forma correcta de utilizar un crop top con mini falda, ¡toma nota!

Yalitza Aparicio desafió la regla más estricta de Carolina Herrera

Carolina Herrera señala que las mujeres mayores de 30 años ya no deben utilizar minifaldas por cuestiones de estilo y clase. La diseñadora de modas asegura que la edad debe ir acorde al estilo, pues considera que “nada envejece a una mujer más que fingir que aún es joven”. Es por eso que la empresaria venezolana señala que las mujeres mayores de 30 años deben evitar utilizar mini faldas:

“Me encantan las minifaldas si tienes unas piernas espectaculares y 15 años. 30 es más o menos, después bájate la falda. No creo que alguien de más edad se vaya ver bien con falda. Una mujer debe envejecer con gracia, y no tratar de ser una edad que no sea o se verá ridícula. Veo muchas mujeres en la calle y, desde atrás, se ven muy bien con su cabello largo y sus falditas. Pero cuando se dan la vuelta ... ¡Aargh, son viejas y no lo aceptan!” reveló Herrera. “Yo creo que la mujer tiene que saber todo lo que le queda bien, de repente ves a una mujer con un cuerpo fantástico de espalda y ves a alguien de 100 años. Entonces vístete para alguien de 100 años.”, añadió con determinación.

Sin embargo, Yalitza Aparicio demostró a sus 30 años que es posible lucir una minifalda de forma icónica. En una reciente publicación de Instagram, Aparicio apareció posando con un crop top naranja y con una minifalda gris con la que mostró su cintura de avispa. Este outfit lo utilizó para una tarde en la playa, ¡y lució como toda una Barbie!