¿Ya empezó la tiradera? Esto es lo que dice la nueva canción de Cazzu después de la boda de Nodal

Esto es lo que dice la nueva canción de Cazzu ft Mesita, ¿se trata de una tiradera en contra de su ex, Christian Nodal?

Con cientos de mensajes de apoyo y respaldo, el fandom de Cazzu ha respondido al más reciente éxito que estrenó posterior a la polémica boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes, por cierto, se casaron luego de que un juez le concediera a Nodal la reducción de la pensión que Julieta Cazzuchelli solicitó al mexicano para la manutención de su hija en común, Inti.

La polémica boda se celebró el pasado miércoles en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Amacuzac, Morelos, mientras Cazzu e Inti acudieron al cumpleaños de una de las hijas de La Joaqui, íntima amiga de Julieta y aunque parecía haber superado la separación, Modo animal es quizá una declaración de que no todo es lo que parece entre Cazzu y Nodal.

Esto es lo que dice Modo animal de Cazzu ft. Mesita

Aunque la historia de modo animal habla de una apasionada relación entre dos personas y no es secreto para nadie que la relación entre Nodal y Cazzu se enfrió luego de que nació Inti, hay algunas estrofas que parecieran ser una declaración de la argentina para con el mexicano.

Letra completa de ‘Modo Animal’ Cazzu Ft. Mesita

Con las luce’ a oscura’

Donde no se ve pero se siente igual, me pierdo en la locura

Viviendo un TBT de cuando sin escalas volamos a la altura

Vamos a encontrarnos donde la ley no llega

Si hasta la vida está echada a la suerte, ma, tirá una moneda

En una casa con vista al mar, nos transformamos modo animal

Ponemos el celu en “no molestar”, por una noche somos rockstar

Te pone adicta y a mí también, la sensación de portarse mal

Tirando al cielo muchos de cien, pongo tu cama en modo ilegal

Como los delincuentes

Nunca me va a importar lo que hable la gente

No puedo superar

Que la cama la partíamos en dos

A las tres lo hicimos en el balcón

Y en cuatro destrozamos el colchón, ay, papi, ah

A 200 por la carretera, una Hayabusa, pinta de pantera

Pide por esa boquita lo que quieras

Yo soy tu bandida (Tu bandolera)

Sos mi bandida, te saqué la foto (Ah-ah)

Yo tu chacal con el coro roto (Roto)

Quiero meterle a ese toto

Después mandarle mecha a la que pega como Cotto

Si los cuerpos envolvemos, el cora no miente

Con el sudor pintada tu frente

Matándonos como los delincuentes

Con las luce’ a oscura’

¿Qué opinas? ¿Se trata de un mensaje para Nodal?