We Were Liars: Emily y Shubham revelan escenas que no olvidarán y por qué conectan con sus personajes

En el mundo del entretenimiento hay historias que te marcan desde el primer segundo y personajes que te rompen el corazón con solo una mirada. Eso y más es lo que logró We Were Liars, primero como novela, ahora como serie. Pero detrás de esta historia están dos actores que vivieron este proyecto como algo más que una simple producción. Para Emily Alyn Lind y Shubham Maheshwari, interpretar a Cadence y Gat para la adaptación de Prime Video fue tan profundo como transformador.

Lo que no esperaban del guion… y los atrapó

Desde el primer momento en que leyó el guion, Emily supo que esta historia no era como las demás. “El guion no era como yo esperaba, leo muchos guiones y veo muchas películas, por lo que sé más o menos en qué dirección [van], y éste me ha sorprendido mucho”, comparte.

Prime Video

Shubham coincide. Él, que nunca había hecho un proyecto de esta magnitud, sentía una emoción muy especial cada vez que recibía un nuevo capítulo. “Me encanta leer los guiones [de la serie]. Cada vez que me llegaban por correo me emocionaba”.

Y no se equivocaron. We Were Liars, la adaptación de la novela homónima de E. Lockhart, no solo pone sobre la mesa temas como el amor y la pérdida, también abre conversaciones sobre el privilegio, las apariencias y las verdades que muchas veces ocultamos, incluso a quienes amamos.

Prime Video

La escena que les rompió el corazón dentro y fuera de cámara

Una de las escenas más intensas para ambos fue el final, un momento cargado de emoción y despedidas tanto dentro como fuera de la pantalla. “Tal y como transcurre la historia, creo que lo que abordamos en el octavo episodio fue muy emotivo, porque grabamos juntos los primeros episodios y fuimos construyendo una relación entre nosotros hasta que llegamos al final, el cual fue muy emocional, hubo mucho llanto. Fue como decirnos adiós en la serie y también entre nosotros. Así que fue emocionalmente agotador”. “Había tantas escenas tristes… no puedes elegir solo una”, agrega Emily.

Así nació la conexión real entre Emily y Shubham

La conexión entre ellos no fue automática, pero sí genuina. Shubham admite que estaba muy nervioso en su primer ensayo. “Pensé que lo estaba haciendo fatal”, dice entre risas. “Pero Emily me hizo sentir cómodo”. Lo que nació como inseguridad terminó convirtiéndose en una de las relaciones actorales más honestas de la serie.

Por qué se ven reflejados en Cadence y Gat

Ambos se vieron reflejados en sus personajes. Emily sintió que Cadence, con su necesidad de resolver todo sola, se parecía mucho a ella. Shubham encontró en Gat una sensibilidad que también comparte: “Es alguien que observa, que siente todo intensamente. Yo también intento ser así.”

Lo que esperan que sientas al ver We Were Liars

Al final, lo que esperan es que quienes vean la serie —hayan leído el libro o no— se dejen llevar por esta historia y sus emociones. “Ojalá que los fans del libro se sientan orgullosos de lo que hicimos”, dice Shubham. “Y que quienes la descubren por primera vez se enamoren de ella como lo hicieron los que leyeron el libro.”