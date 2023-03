Una actriz de Stranger Things se retira tras sufrir acoso sexual en un rodaje

Grace Van Dien participó en tres episodios de la temporada 4 de Stranger Things, donde dio vida a Chrissy Cunningham. Pese a que la ficción de Netflix podría haberle abierto muchas puertas, la intérprete ha anunciado su retirada tras haber sufrido acoso sexual por parte de un productor durante un rodaje.

Mientras realizaba una sesión de preguntas y respuestas en un stream en Twitch, la actriz explicó a los fans por qué ha rechazado cuatro proyectos cinematográficos en las últimas semanas. “En una de las últimas películas que hice, uno de los productores contrató a una chica con la que se estaba acostando y luego me pidió que hiciera un trío con ellos”, denunció. “Así que ese es mi jefe. No lo hice y lloré, y estaba muy molesta”, agregó.

La estrella explicó que prefiere el mundo del streaming frente a la interpretación por el bien de su salud mental. “Puedo quedarme en mi casa y jugar a videojuegos y mi jefe no me pide que tenga sexo con él. Por eso es mejor para mi salud mental”, aclaró.

Van Dien reveló que resolvió la desagradable situación “de la manera correcta” contactando a su agencia de representación. También añadió que un compañero de reparto se ofreció a dar un paseo con ella, momento en que tuvo la oportunidad de desahogarse.

Foto: Netflix

“Es por eso que me quedaré en el streaming por un tiempo, y espero que no sea una gran ruptura en sus planes para mí, pero estoy feliz aquí. Estoy desarrollando mis propios proyectos, y espero que alguien decida financiarlos porque entonces puedo tener el control de mi propio set, y no voy a pedirles a mis actores que se acuesten conmigo, así que eso es genial, ¿verdad?”, adelantó.

Además de Stranger Things, la actriz ha participado en otros títulos como Lady Driver, What Comes Around o V for Vengeance. Tiene pendiente de lanzamiento Silver Star, Aaah! Roach! y Alaska.

