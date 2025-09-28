Tom Holland rompe el silencio después de su contusión

El actor de Spider-Man hace sus primeras declaraciones después de sufrir una aparatosa caída
En los últimos días los ojos han estado en Tom Holland y no precisamente por su relación con Zendaya, sino por el accidente que sufrió durante las grabaciones de Spider-Man: Brand New Day.
Ya que se informó que sufrió una caída durante una de las escenas de acción, la cual lo llevó a ser hospitalizado por una contusión. Aunque al inicio no se dio mucha información al respecto.
Afortunadamente no pasó a mayores y se encuentra disfrutando de una pronta recuperación, incluso una semana después del accidente asisto a un evento benéfico en el cual fue acompañado de Zendaya.
Pero fue poco después que el actor rompió su silencio al respecto de su estado de salud y en un post de agradecimiento a los invitados que asistieron al evento, comentó lo siguiente:
Aunque fue solo una breve frase asegurando que se encuentra en recuperación, fue suficiente para tranquilizar a muchos fans que aún se encontraban muy preocupados por el actor.