Tom Holland rompe el silencio después de su contusión

El actor de Spider-Man hace sus primeras declaraciones después de sufrir una aparatosa caída

En los últimos días los ojos han estado en Tom Holland y no precisamente por su relación con Zendaya, sino por el accidente que sufrió durante las grabaciones de Spider-Man: Brand New Day.

Ya que se informó que sufrió una caída durante una de las escenas de acción, la cual lo llevó a ser hospitalizado por una contusión. Aunque al inicio no se dio mucha información al respecto.

Afortunadamente no pasó a mayores y se encuentra disfrutando de una pronta recuperación, incluso una semana después del accidente asisto a un evento benéfico en el cual fue acompañado de Zendaya.

Pero fue poco después que el actor rompió su silencio al respecto de su estado de salud y en un post de agradecimiento a los invitados que asistieron al evento, comentó lo siguiente:

“¡Qué noche! Otro gran éxito. The Brother’s Trust significa más para mí de lo que podría expresar, y tengo que agradecer enormemente a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. ¡Recaudando dinero para causas fantásticas y divirtiéndonos haciéndolo! Siento haberme tenido que ir temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi padre por encargarse de la velada después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido.”

Aunque fue solo una breve frase asegurando que se encuentra en recuperación, fue suficiente para tranquilizar a muchos fans que aún se encontraban muy preocupados por el actor.