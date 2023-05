Tom Cruise se está enamorando de Shakira y así reaccionó la cantante

“No es tan diferente a cómo actuó cuando estuvo con Katie Holmes por primera vez”, dicen sobre Tom Cruise conociendo a Shakira

Hace un par de semanas, Shakira y Tom Cruise fueron vistos juntos en el GP de Miami de Fórmula 1; ambos se encontraban en un palco VIP manteniendo una tendida conversación. Se cree que se trató de una simple coincidencia y que la cantante y el actor fueron invitados por separado al evento. Sin embargo, parece que este inesperado encuentro hizo vibrar al protagonista de Top Gun, quien de acuerdo a diferentes medios internacionales, como Heat y Daily Mirror, busca tener una relación formal con Shakira.

Tom Cruise se está enamorando de Shakira; así reaccionó la cantante

Así como lo lees: Tom Cruise está sumamente interesado en la intérprete de Acróstico. De acuerdo a informes de Heat, el artista de Hollywood está muy interesado en la colombiana:

“Tom estaba obnubilado cuando conoció a Shakira, y no era tan diferente a cómo actuó cuando estuvo con Katie Holmes por primera vez”, dijo una fuente. “Conoce a Shakira desde hace años, pero esta era la primera vez que salía con ella en un ambiente relajado, y salió convencido de que tenían una conexión real que necesitaban construir”.

Sin embargo, Shakira no siente lo mismo por él; De acuerdo a la fuente, “ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje le ha sido transmitido cortésmente a Tom”.