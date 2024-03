Todo lo que sabemos hasta el momento sobre la serie de Crepúsculo

Lionsgate está por comenar a trabajar en el nuevo proyecto de Crepúsculo, una serie basada en la saga de Stephenie Meyer

La exitosa saga Crepúsculo, que ya saltó al cine en una saga protagonizada por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, regresará convertida en una serie de animación. Tras la compra de Lionsgate Television de los derechos de esta franquicia, y de la de John Wick protagonizada por Keanu Reeves, la productora prepara una serie basada en las novelas de Stephenie Meyer.

“Vamos a arrancar con una serie de animación de la saga Crepúsculo, creo que habrá mucho interés sobre eso”, declaró Michael Burns, vicepresidente de Lionsgate, durante una conferencia de prensa recogida por Variety. La productora ya estaría trabajando en este proyecto, aunque todavía no se conoce nada sobre la trama, el título, o el elenco de voces de la serie de animación.

Debido al paso de los años, se cree que ningún miembro del elenco original regresará a este nuevo proyecto, pero ¿quienes ocuparán el lugar de los protagonistas? Durante su más reciente aparición en el podcast Happy Sad Confused, la directora de Crepúsculo, Catherine Hardwicke, reveló que le encantaría que Jacob Elordi y Jenna Ortega le dieran vida a Edward Cullen y Bella Swan, respectivamente, en la serie, aunque no hay nada confirmado hasta el momento.

En 2018, Robert Pattinson abordó la posibilidad de volver a interpretar a Edward. “Literalmente hablé con mi agente al respecto. La cantidad de tiempo que paso hidratando: estoy lista para jugar a tener 17 en cualquier momento. Me saqué el botox”, bromeó para Variety. Y por su parte, Taylor Lautner reveló que no le molestaría convertirse en un hombre lobo de nuevo: “Es un buen personaje que es fácil de amar, así que nunca le diría que no. Porque es Jacob Black. Es un tipo adorable”, ”, reveló a E! News en 2022. “

El éxito de la saga Crepúsculo

Originalmente, la saga Crepúsculo nació en 2005 con las novelas de la autora norteamericana Stephenie Meyer. Crepúsculo (2005), Luna Nueva (2006), Eclipse (2007) y Amanecer (2008) fueron cuatro best-sellers que más tarde se convertirían en adaptaciones cinematográficas de gran éxito.

Posteriormente Meyer publicó otros dos libros que completan la saga literaria. Publicado en 2015, Crepúsculo: vida y muerte reinterpreta la historia original, intercambiando los géneros de los protagonistas Bella y Edward. Más tarde, en 2020, vio la luz Sol de medianoche, que relata la historia del primer libro desde la perspectiva de Edward.

La saga Crepúsculo mantuvo los títulos originales de cada novela con sus correspondientes adaptación a la gran pantalla, una franquicia cinematográfica que comenzó en 2008 con Crepúsculo. Le siguió Luna Nueva en 2009, Eclipse en 2010 y el desdoblamiento de la cuarta adaptación en dos partes, Amanecer: Parte 1 en 2011 y Amanecer: Parte 2 en 2012. Todas las cintas contaron con la autora de los relatos en la producción y en su conjunto lograron más de 3.000 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.

Junto a Kristen Stewart (Personal Shopper) como Bella Swan y Robert Pattinson (The Batman) en el papel del vampiro Edward Cullen completa el triángulo amoroso de la saga Taylor Lautner (Sin salida) como Jacob Black, el hombre lobo. Otros actores que formaron parte del elenco fueron Billy Burke (Charlie Swan), Peter Facinelli (Carlisle Cullen), Ashley Greene (Alice Cullen) y Kellan Lutz (Emmet Cullen).

Crepúsculo no es la única saga de renombre que Lionsgate ha adquirido para su explotación televisiva. Y es que John Wick, la famosa franquicia de acción protagonizada por Keanu Reeves entre 2014 y 2023, también tendrá su propia serie de televisión, siguiendo los pasos que ya dio la precuela de The Continental, una miniserie de televisión estrenada en 2023 que cuenta con 3 capítulos y está disponible en Prime Video.

Con información de Europa Press