The Summer I Turned Pretty tendrá una película y esto es lo que necesitas saber al respecto

Afortunadamente, el final de TSITP aún está lejos, ya que se anunció una película para complementar esta gran historia

Si hay una serie que nos hizo volver a creer en el amor (aunque también nos recordó lo tóxico que puede llegar a ser), sin duda es The Summer I Turned Pretty. La historia sigue el triángulo amoroso entre Belly y los hermanos Fisher a lo largo de distintas etapas de su vida.

Aunque la tercera y última temporada de la serie parecía ser la llegada del inminente final de este romance adolescente, Prime Video tuvo una última sorpresa para nosotros, ya que durante el evento de estreno de final de temporada que se llevó a cabo en París, se anunció una película para concluir esta historia.

¿Qué sabemos de la película de The Summer I Turned Pretty?

De momento, se anunció que la película será escrita y dirigida por Jenny Han, la autora de los libros en los que se basa la serie. Aunque no se ha dado a conocer la trama, Han comentó lo siguiente:

“Queda otro gran hito en la trayectoria de Belly, y pensé que solo una película podría darle el reconocimiento que merece. Estoy muy agradecido con Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible compartir este capítulo final con los fans.”

Sin duda, esta noticia alegra y conmueve a millones de fans que han seguido esta historia de amor incluso antes de que llegara a nuestras pantallas. Ahora solo nos queda esperar a una posible fecha de estreno y más información sobre esta emocionante producción.