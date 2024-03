Netflix estrenó el 7 de marzo la serie The Gentlemen. Spin-off de la película homónima de Guy Ritchie, la ficción relata el camino de un joven aristócrata que da sus primeros pasos en el mundo de la mafia y el crimen organizado

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el cuarto episodio de The Gentlemen, Eddie y Susie se reúnen con Max Bassington, que en los compases finales desvela ser un enorme seguidor de Hitler. En una sala secreta, les muestra una serie de cuadros pintados por el político y militar alemán, así como un busto. Pero lo que más llama la atención es su “joya de la corona”.

Orgulloso, les enseña un tarro de cristal con una pequeña bola de carne en su interior. “Tras resultar herido en la Batalla del Somme, Adolf Hitler fue examinado por un médico del ejército. Los registros indican que perdió una parte muy particular de su anatomía. Y, cuando salió a la venta hace 5 años, me aseguré de que nada se interpusiera en mi camino”, comienza a explicarles.

“El único remanente físico del führer del III Reich, preservado en formol durante casi 80 años. Adolf Hitler y su huevo”, revela entonces, ante la atónita mirada de Eddie y Susie. De hecho, Max afirma que, de no haber perdido su testículo, Hitler habría acabado convertido en un increíble artista, el nuevo Da Vinci, en lugar de en un sádico dictador.

The Gentlemen: ¿Es real la loca historia sobre los testículos de Hitler?

La surrealista escena de The Gentlemen ha dejado a muchos espectadores con la duda de si la historia relatada por Max es real. Y hay que señalar que lo cierto es que se basa en leyendas. Una canción militar británica llevaba por título Hitler Has Only Got One Ball (en español, Adolf Hitler solo tiene un huevo). Se trata de una canción satírica para burlarse del enemigo que empleaba la melodía de la Marcha del Coronel Bogey, compuesta en 1914 por el teniente F.J Ricketts.

Sin embargo, hay quienes creen que la teoría de que Hitler solo tenía un testículo se fundamenta en otros hechos. The Guardian apunta a que Hitler se sometió a un examen médico en 1923 que reveló que padecía criptorquidia del lado derecho. Esta afección significa que uno o los dos testículos no bajan desde el abdomen hasta el escroto.

En caso de que esos informes sean ciertos, no quiere decir que Hitler hubiera perdido su testículo derecho, sino simplemente que tenía criptorquidia, aunque mantuviera su gónada en el cuerpo. En cuanto a la Batalla del Somme, también está registrado que el líder nazi fue herido. Pero, según se indica en Hitler: la biografía definitiva, de Ian Kershaw, la lesión se produjo en su muslo izquierdo. Por tanto, la historia de The Gentlemen, por divertida que sea, parece estar basada únicamente en leyendas.

Por Europa Press