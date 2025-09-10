Tendremos una tercera entrega de Mamma Mia y esto es lo que dijo Amanda Seyfried al respecto

¡Paren todo! Amanda Seyfried acaba de confirmar la tercera película de Mamma Mia! y esto es lo que necesitas saber
Si con algo hemos soñado por años es volver a ver al icónico cast de Mamma Mia retomar donde dejaron esa historia de amor que tanto nos cautivó desde la primera película. Aunque la segunda entrega cumplió con nuestras expectativas al incluir grandes nombres como el de Cher y Andy Garcia, nos dejaron con ganas de más.
Afortunadamente, algunos años después, el universo conspiró a nuestro favor y tendremos un Mamma Mia 3. La noticia se ha venido rumoreando por algunos meses, pero fue hasta hace poco que Amanda Seyfried nos dio claridad en el tema.
¿Qué dijo Amanda Seyfried sobre Mamma Mía 3?
Fue durante una entrevista con Deadline que a la actriz que dio vida a Sophie se le preguntó sobre la posibilidad de una tercera entrega de Mamma Mia 3, a lo que ella contestó:
Amanda Seyfried on ‘Mamma Mia 3’ | The Deadline Studio is presented by @CastAndCrewNews & @finaldraftinc #TIFF pic.twitter.com/Tai9dLmRHH— Deadline (@DEADLINE) September 9, 2025
¿Cuándo saldrá Mamma Mia 3?
Aunque su respuesta fue un tanto ambigua, parece que la película va en buen camino para concretarse, pero aún estamos lejos de tener una fecha de estreno o información sobre el cast confirmado.
Pero el simple hecho de saber que tendremos de nuevo en la gran pantalla a estas superestrellas es suficiente para que la emoción se mantenga viva en lo que recibimos más noticias al respecto.