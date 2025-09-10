Suscríbete
Entretenimiento

Tendremos una tercera entrega de Mamma Mia y esto es lo que dijo Amanda Seyfried al respecto

September 10, 2025 • 
María Dávalos
Amanda-Seyfried-Mamma-Mia-3.jpg

Amanda Seyfried rompe el silencio y habla de Mamma Mía 3

Getty Images

¡Paren todo! Amanda Seyfried acaba de confirmar la tercera película de Mamma Mia! y esto es lo que necesitas saber

Si con algo hemos soñado por años es volver a ver al icónico cast de Mamma Mia retomar donde dejaron esa historia de amor que tanto nos cautivó desde la primera película. Aunque la segunda entrega cumplió con nuestras expectativas al incluir grandes nombres como el de Cher y Andy Garcia, nos dejaron con ganas de más.

Afortunadamente, algunos años después, el universo conspiró a nuestro favor y tendremos un Mamma Mia 3. La noticia se ha venido rumoreando por algunos meses, pero fue hasta hace poco que Amanda Seyfried nos dio claridad en el tema.

¿Qué dijo Amanda Seyfried sobre Mamma Mía 3?

Fue durante una entrevista con Deadline que a la actriz que dio vida a Sophie se le preguntó sobre la posibilidad de una tercera entrega de Mamma Mia 3, a lo que ella contestó:

“Sí [va a suceder]... creo… Grandes películas dependen del timing de los estudios [cinematográficos]. Recuerdo que hicieron Mamma Mia 2 en vez de Wicked. Porque ellos solo podían hacer una película grande a la vez. Entonces se trata de [trabajar en] cosas bobas como esas, y la historia. De qué tratará la historia, y las canciones, y las fiestas”.

¿Cuándo saldrá Mamma Mia 3?

Aunque su respuesta fue un tanto ambigua, parece que la película va en buen camino para concretarse, pero aún estamos lejos de tener una fecha de estreno o información sobre el cast confirmado.

Pero el simple hecho de saber que tendremos de nuevo en la gran pantalla a estas superestrellas es suficiente para que la emoción se mantenga viva en lo que recibimos más noticias al respecto.

Amanda Seyfried Amanda Seyfried Mamma Mia 3 Mamma Mía 3
María Dávalos
María Dávalos
Te sugerimos
Hilary-Duff.jpg
Entretenimiento
¡Hilary Duff regresa a la música!
September 09, 2025
 · 
María Dávalos
Úrsula-Corberó-Chino-Darín.png
Entretenimiento
Úrsula Corberó espera su primer bebé junto a Chino Darín
September 09, 2025
 · 
María Dávalos
Kendall-Jenner.jpg
Entretenimiento
Kendall Jenner está lista para dejar el modelaje para seguir su sueño
September 09, 2025
 · 
María Dávalos
:entretenimiento-cultura:cosmo-crush-fernando-cattori-el-mexicano-de-the-summer-i-turned-pretty .jpg
Entretenimiento
COSMO CRUSH: Fernando Cattori, el mexicano de The Summer I Turned Pretty
September 03, 2025
 · 
Lydia Leija