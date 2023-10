Un supuesto beso con Karlie Kloss desató los rumores de bisexualidad de Taylor Swift hace algunos años...

Este 27 de octubre es un día muy especial tanto para Taylor Swift como para los swifties, pues fue el lanzamiento oficial de 1989 (Taylor’s Version). Fue en el prólogo del mismo en donde la cantante se sinceró y abordó los rumores que surgieron hace algunos años sobre su supuesta bisexualidad.

Todo comenzó cuando Karlie Kloss y Taylor Swift protagonizaron rumores de romance. Fue en diciembre de 2014 cuando viralizaron algunas supuestas fotografías de Taylor y Karlie besándose durante el concierto de The 1975 (banda liderada por el ex de Taylor, Matty Healy) en Nueva York. En las fotos publicadas por la usuaria de Twitter, @kathyparkk, las ex amigas aparecen en el balcón del recinto aparentemente dándose un beso, pero debido a la poca nitidez de las imágenes, esto no pudo ser comprobado.

El beso entre Taylor Swift y Karlie Kloss que causó furor en la redes [Foto] http://t.co/zMOsY7r1kG pic.twitter.com/rHgr62wyNJ — El Farandi (@elfarandi) December 10, 2014

¿Taylor Swift es bisexual? Esto fue lo que dijo al respecto

“Entendí que para mí no existía la posibilidad de tener citas casuales, ni siquiera tener un amigo con el pasar el rato de forma platónica. Entonces juré que no volvería a salir con chicos. Ni citas ni coqueteos ni cualquiera cosa que pudiera ser utilizada como un arma en mi contra por una cultura que supuestamente alentaba la libertad de las mujeres pero que continuamente me trataba con códigos morales de la era victoriana”, expresó la cantante. Fue entonces cuando decidió refugiarse en su grupo de amigas, pero la prensa comenzó a esparcir rumores sobre su supuesta bisexualidad.

“Renuncié a las citas y decidí centrarme en mí, en mi música, mi crecimiento y mis amistades femeninas. Si solo salía con mis amigas, la gente no podría ser sensacionalista ni sexualizar eso, ¿no? Más tarde me daría cuenta de que podrían y lo harían”, añadió finalmente, negando los rumores de bisexualidad.