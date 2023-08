¿El amor traspasó la pantalla de la nueva película protagonizada por Sydney Sweeney? Entérate por qué la están acusando de ser infiel

Las infidelidades, divorcios y separaciones no dejan de sonar en Hollywood; Shakira y Gerard Piqué, Gisele Bündchen y Tom Brady, Rosalía y Rauw Alejandro, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Ariana Grande y Dalton Gomez, son algunas de las parejas que han protagonizado rupturas durante los últimos meses. Ya sea por sus apretadas agendas, por infidelidades o porque sencillamente se terminó el amor, estos famosos decidieron ponerle punto final a su relación. Sin embargo, es ahora Sydney Sweeney quien está siendo acusada de haberle sido infiel a su prometido.

Fue el pasado mes de marzo cuando se dio a conocer el compromiso de la actriz de Euphoria con su novio, Jonathan Davino, heredero de la familia al frente de 14th ROUND, INC. y dueño de la famosa pizzería Pompei, en Chicago. Pero ¿con quién están relacionando sentimentalmente a Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney es acusada de serle infiel a su prometido con este actor

Sydney Sweeney fue señalada de tener un romance con el actor, Glen Powell, por su aparente química dentro y fuera de la pantalla. Ambos protagonizan Anyone But You, una nueva comedia romántica dirigida por Will Gluck que se estrenará en diciembre de este año.

“A veces me siento golpeada por eso”, dijo al medio sobre los rumores de romance con su coprotagonista. “Es difícil sentarse y mirar, y no ser capaz de defenderse. ¡Eso es lo que la gente quiere! A Glen y a mí realmente no nos importa. Nos divertimos mucho juntos”, añadió. “Nos respetamos mucho; él es un gran trabajador, y yo soy una gran trabajadora. Estamos emocionados por la gira de prensa y, literalmente, acabo de dejar ADR con él. Hablamos todo el tiempo como, ‘Eso es muy gracioso’”.

Sydney y Glen han sido muy abiertos en cuanto a lo mucho que disfrutaron del rodaje del filme, el cual se llevó a cabo en Australia. “¡Fue tan genial! Australia fue un lugar hermoso para filmar, y el elenco y el equipo fueron muy divertidos. Nunca antes me había reído tanto en un set. “Estaba viviendo mi mejor vida. Me encantó", dijo para Entertainment Tonight.