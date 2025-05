¿Sin boletos para tu concierto favorito? Aquí te contamos cómo conseguirlos

Comprar boletos para Bad Bunny fue una locura. Entre cientos de miles de personas en la fila virtual y el conejo malo sacando fecha tras fecha, conseguir entradas para el DeBÍ TiRAR MáS FOToS tour se transformó en una misión imposible.

Sabemos lo frustrante que es no alcanzar boletos para un concierto, por eso hemos hecho una guía con algunos tips que ayudarán a que no te vuelva a ocurrir.

1: Stalkea a TODO el mundo

Activa las notificaciones de tu artista favorito, de sus fan pages, de la distribuidora de boletos, del venue y de todas las cuentas que compartan información relevante para el evento. Esta es una forma de mantenerte siempre informada sobre las fechas y el inicio de la venta de boletos.

2: Carga tus datos al sistema desde antes

Antes de llegar al día de la venta, que seguro será estresante, procura cargar tus datos en la plataforma de venta. Sube la tarjeta con la que harás la compra, carga tu nombre y la información necesaria para poder adquirir tus boletos lo más rápido posible.

3: Pide ayuda de tus amigos

Pixabay

Si vas a asistir al concierto con amigos, intenta que todos se conecten a la fila virtual al mismo tiempo para aprovechar la suerte de todos. Recuerda que hay muchas plataformas en las que sólo puedes usar un dispositivo por cuenta, así que tomen sus precauciones.

4: Revisa tu conexión

No hay nada peor que estar a punto de obtener tus boletos y perder la señal. Asegúrate de realizar la compra en un lugar donde tu conexión a internet o datos móviles no vaya a fallar. Si no puedes estar segura, intenta pedir ayuda a alguien que sí tenga acceso a una buena conexión de internet.

¿Tienes algún otro tip? Compártelo con las otras Chicas Cosmo a través de nuestras redes sociales.