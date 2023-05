¿Quién es Jocelyn Miranda y por qué está en boca de todas? Este es el nuevo rumor que involucra a Shawn Mendes

Los paparazzis están atentos a todo lo que hacen las celebridades de Hollywood; en ocasiones incluso invaden su vida personal y las fotografías que toman frecuentemente son malinterpretadas por los medios y las redes sociales. Sin embargo, hace algunas semanas se llevó a cabo la nueva edición de Coachella, en donde se dio a conocer la evidente reconciliación de Shawn Mendes y Camila Cabello, quienes terminaron en el 2021 tras mantener una relación sentimental de dos años. Los cantantes fueron filmados besándose durante el festival, dando a entender que se están dando una segunda oportunidad en el amor.

Posteriormente, los intérpretes de Señorita fueron fotografiados afuera de un programa de comedia en Hollywood Improv intercambiando abrazos y miradas de complicidad.

Por lo mismo, las redes explotaron ahora que el canadiense fue visto con abrazando a Jocelyne Miranda.

Shawn Mendes despierta rumores de romance con una mujer de 51 años

Seguramente te estás preguntando quién es Jocelyn y por qué está vinculada con Shawn Mendes; ella es la quirópractica del cantante, al igual que de otras celebridades como Justin Bieber, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Post Malone, Omar Apollo y más, pues se especializa en “evaluación biomecánica combinada con técnicas de manipulación de articulaciones y tejidos blandos” además de que trabaja en “ajustes de columna y extremidades”.

La doctora y Shawn Mendes fueron fotografiados juntos el pasado 5 de mayo en Los Ángeles, California. El artista ayudó a Jocelyn a cargar su equipo y la abrazó cuando se despidieron. Aunque es muy probable que se trate de una relación amistosa, los fanáticos de Shawmila no tardaron en especular que algo podría estar pasando entre la doctora y Shawn, pues anteriormente ya habían sido vinculados de forma romántica —aunque esta teoría nunca fue confirmada—.

Los rumores de romance entre Shawn, de 24 años, y Jocelyne, de 51, comenzaron a circular en la web una vez que las fotos de los paparazzi de llegaron a diferentes plataformas de redes sociales. Aunque hay múltiples informes sobre su rumoreado romance, ni Shawn ni Jocelyne han confirmado el estado de su relación.

“Creo que hay algo sospechoso aquí y no digo que no me guste ni la disculpe nada, solo siento algo al respecto ... ¿Y por qué parece que Shawn lo disfruta?”, “Creo que es muy mayor para ser amante de Shawn” y “Seguramente este rumor es falso porque con tantos cantantes con los que trabaja, no creo que arriesgue su reputación como profesional para cruzar la línea con un paciente. Su trabajo es todo su mundo... viajar con ellos de gira, estar al lado del escenario con ellos y estar en medio de todo. Ella ha declarado que esto era para lo que nació. Ella no arriesgaría todo esto por una aventura con Shawn. Me pregunto qué le están haciendo todos estos rumores a su familia, especialmente a su madre”, escribieron los internautas.