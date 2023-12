Selena Gómez y Benny Blanco derriten las redes con un apasionado beso

Selena Gómez y Benny Blanco disfrutaron de una romántica semana en Nueva York...

Con motivo de la celebración del cumpleaños de Taylor Swift, Selena Gómez y Benny Blanco tuvieron una romántica semana en Nueva York donde festejaron el cumpleaños número 34 de la exitosa cantante de Pensilvania junto a sus amigos más cercanos.

Fue a través de una publicación en Instagram que Selena Gómez y Benny Blanco sellaron su romance con un apasionado beso que dejó ver el amor entre ellos a pesar de las fuertes críticas que han recibido desde que decidieron hacer pública su relación.

La interprete de Naturally publicó un carrusel de sus momentos favoritos de la semana que disfrutó en Nueva York en compañía de su novio, el reconocido productor, Benny Blanco, lo cual viene a sumar al exitoso momento que esta viviendo Selena Gómez luego de ser nominada al Golden Globe como Mejor Actriz de serie de televisión en Comedia o Musical por su papel protagónico en Only Murders in the Building.

Todo parece indicar que la relación de seis meses entre Selena Gómez y Benny Blanco va viento en popa y prometen ser una de las parejas favoritas del año…