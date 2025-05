Scooter Braun apoya que Taylor Swift recupere las grabaciones originales de sus primeros discos

Si eres swiftie o has seguido el drama entre Taylor Swift y Scooter Braun, sabes que este pleito por los derechos de sus primeros seis álbumes fue una bomba en la industria musical. Ya que Scooter Braun, fue quien vendió por $300 millones de dólares las grabaciones originales de los primeros seis discos de Taylor a la firma de inversiones Shamrock Capital.

Lo que evidentemente generó una gran molestia en la cantante, pero ella dejó en claro que ella no iba a ser quien perdiera en esta situación. Ya que decidió regrabar cada disco y lanzarlos agregando la leyenda “Taylor’s Version.”

Y vaya que fueron un éxito, porque no eran solo las mismas canciones; también hubo versiones extendidas de clásicos, y se agregaron canciones que originalmente habían sido descartadas.

Lo que fue muy bien recibido por las fans, quienes se unieron a su manera para apoyar a Taylor y empezaron a fomentar que no se reprodujera música de la cantante que no fuera parte de las “Taylor’s Version.” Esto ayudó a que las personas que tenían las grabaciones originales no se enriquecieran del arduo trabajo de Taylor.

Ahora parece que se abre una oportunidad para que la intérprete de Bad Blood pueda recuperar sus grabaciones, ya que Shamrock Capital está buscando venderlas. Lo más impactante de esta noticia es que quien está impulsando que se logre una transacción entre Swift y Shamrock Capital es nada más y nada menos que Scooter Braun.

De momento ni Taylor ni Shamrock Capital han salido a hablar al respecto, pero si algo es seguro es que cuando Taylor quiere algo, lo consigue y nadie se entera hasta que ella lo decide.