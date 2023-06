Todas las fanáticas de Sex and the City se volvieron locas en redes sociales al enterarse de que el personaje de Samantha Jones, interpretado por Kim Cattrall, puede regresar a la vida de Carrie Bradshaw en la serie And Just Like That.

¡Es oficial!, de acuerdo con los reportes de The Post y Variety, Kim Cattrall volvió a encarnar a la icónica Samantha Jones; uno de los personajes más queridos de la exitosa saga de Sex and the City en un cameo que hará su aparición al finalizar la segunda temporada de And Just Like That. No quedan más dudas ya que ¡un portavoz de HBO validó la información!

¿De qué va And Just Like That?

Es una serie de comedia y drama que sigue las vidas de las amigas Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes, mientras navegan hacia la siguiente fase de sus vidas y se enfrentan a toda clase de situaciones. Ambientada varios años después de los eventos de Sex and the City, la serie aborda varios temas contemporáneos y desafíos de la vida moderna a medida que las protagonistas se enfrentan al amor, la amistad, las dificultades de su carrera profesional y el envejecimiento en una ciudad caracterizada por el constante cambio, Nueva York.

Lo que sabemos del cameo

La información indica que Kim Cattrall, la actriz que dio vida a la emblemática y adorada Samantha Jones en la serie y las películas de Sex and the City hará una breve aparición especial. La escena fue grabada de manera meticulosa para no dejar ninguna evidencia de su existencia, sin embargo, internet terminó haciendo lo suyo y la información se filtró en varios medios de comunicación.

¡Samantha Jones vuelve a la vida de Carrie Bradshaw en And Just Like That! Foto: HBO

La escena se filmó el pasado 22 de marzo y se dice que la actriz no tuvo contacto con ninguna de las protagonistas del reparto. Se especula que la aparición de Samantha, quien en la serie reside en Londres, sostendrá una llamada telefónica con Carrie Bradshaw. Recordemos que al final de la primera temporada de And Just Like That, los personajes interpretados por Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall tuvieron una conversación a distancia por mensajes; cattrall no apareció físicamente en la pantalla pero se dio a entender que ambos personajes se reconciliaron.

Lo que sabemos del cameo Foto: HBO

Si bien es natural que la noticia emocione al gran fandom que tiene esta serie, es necesario aclarar que, por el momento, esto no significa que le vaya a dar continuidad al personaje en los siguientes episodios de la serie.