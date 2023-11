Reviven un video de Jennifer Aniston en el 2004 llorando ante la idea de perder a Matthew Perry

En el 2004, Jennifer Aniston no pudo contener las lágrimas cuando le preguntaron acerca de la salud de Matthew Perry

El elenco de Friends —conformado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer— está completamente roto tras darse a conocer la noticia de la repentina y prematura muerte de su coestrella, Matthew Perry, quien falleció por presunto ahogamiento.

“Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia” dice la declaratoria que firmaron los protagonistas de la serie. Y es que los actores compartieron cámaras y set de rodaje durante 10 temporadas que se filmaron a lo largo de 10 años.

Ahora que Matthew Perry perdió la vida, Internet revivió un desgarrador video de la década de los años 2000 en el que aparece Jennifer Aniston en una entrevista con Diane Sawyer hablando sobre la idea de perder a su compañero de reparto.

Reviven un video de Jennifer Aniston en el 2004 hablando sobre la idea de perder a Matthew Perry

Casi 20 años antes de la muerte de Matthew Perry, Aniston lloró ante la idea de perderlo. Después de que Diane Sawyer le preguntara qué es lo que el actor no sabía sobre sí mismo, ella respondió “Que está bien”, dijo mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo. "Él luchó", dijo refiriéndose a su batalla de años contra la adicción. “Y no lo sabíamos. No estábamos preparados para afrontarlo. Nadie se había ocupado nunca de eso. Y la idea de perderlo alguna vez…" hizo una pausa mientras se dejó ver preocupada por su amigo.

Matthew Perry falleció el pasado 28 de octubre a los 54 años de edad por un aparente ahogamiento mientras se encontraba dentro de su tina de hidromasaje, pero los resultados toxicológicos y de la autopsia podrían tradar hasta 6 meses en ser revelados.