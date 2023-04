Rachel Bilson de The O.C. impacta al revelar la edad en la que tuvo su primer orgasmo

Las celebridades de Hollywood ya no temen hablar sobre su vida privada y sexual; recientemente, Emma Watson reveló que es amante del sexo kink, y ahora fue el turno de la actriz de The O.C., Rachel Bilson, de hablar sobre su sexualidad.

A través de su podcast, Broad Ideas, la artista de 41 años de edad se atrevió a hablar de algunos detalles relacionados con su vida sexual, entre ellos, su primer orgasmo durante el coito.

Rachel Bilson impacta al revelar la edad en la que tuvo su primer orgasmo

La intensa plática se llevó a cabo entre Bilson y la comediante Whitney Cummings. Entre los temas que se tocaron fueron los métodos anticonceptivos y los orgasmos a través del coito. Cummings comenzó contando que fue incapaz de llegar al clímax durante la relación sexual hasta que dejó de tomar anticonceptivos.

“Ahora que no tomo anticonceptivos, mi deseo sexual... por cierto, voy a decir esto, una cosa salvaje. A decir: No he tenido un orgasmo por relaciones sexuales hasta que dejé los anticonceptivos”, reveló, y posteriormente Rachel la secundó: “Yo estaba igual que tú. No me sucedió hasta que tenía unos 38 años. ¿No es una locura?”, dijo con naturalidad.

La artista mantuvo un romance con Bill Harder, pero le pusieron punto final a su relación en el 2020. Años antes, estuvo con Hayden Christensen durante una década; juntos tuvieron a su hija, Briar-Rose, quien actualmente tiene 8 años de edad. Hoy en día, Bilson se encuentra en una relación, pero no ha revelado el nombre de su pareja.