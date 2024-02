¿Ya conoces el historial romántico de Travis Kelce? Aquí te contamos con quién ha mantenido un romance

Travis Kelce y Taylor Swift son la pareja del momento. EL jugador de fútbol americano trató de conquistar a la intérprete de Anti-Hero mediante un brazalete de la amistad, pero no tuvo éxito. Sin embargo, Travis puso todo su empeñó y terminó ganándose el corazón de Taylor; hoy en día se dejan ver tomados de la mano, en citas románticas e incluso dándose besos públicamente, como lo hicieron en el Super Bowl 2024 después del triunfo de los Kansas City Chiefs.

Pero ¿quién tenía el corazón de Travis Kelce antes de que el deportista conociera a Taylor Swift? Aquí te dejamos su historial romántico...

¿Quiénes son las ex novias de Travis Kelce?

Maya Benberry

La publicista y experta en consultoría y marketing de marca, Maya Benberry, es la ex novia de Travis Kelce. En 2016, Travis protagonizó un reality show de citas llamado ‘Chasing Kelce’. El deportista encontró el amor en la serie y eligió a Benberry como su pareja.

La relación entre ellos tan solo duró dos meses debido a que ella lo acusó de ser infiel, por lo que incluso le envió una advertencia a Taylor Swift:

“Taylor parece una chica muy divertida y con un espíritu muy bonito, así que le deseo mucha suerte, pero no sería una chica de chicas si no le aconsejara que fuera lista”, expresó la influencer para The Daily Mail, recordando cómo era Kelce cuando salió con ella.

Kayla Nicole

De acuerdo a diferentes medios, Kelce mantuvo una relación intermitente durante algunos años con la modelo e influencer, Kayla Nicole. Según Page Six, el jugador de americano y la creadora de contenido se separaron al menos una vez, pero frecuentemente aparecían juntos en eventos y alfombras rojas.

Zuri Hall

Después de su romance con Nicole, Travis fue vinculado de forma sentimental con la corresponsal de Access Hollywood en NBC, Zuri Hall, aunque la pareja nunca dio declaraciones sobre su romance.