Problemas entre Justin Bieber y Drew House

Justin vuelve a sorprender a sus fans y esta vez por problemas con Drew House, la marca de ropa que lanzó en 2018 de la mano de Ryan Good. Aunque todo empezó como rumores después de un video publicado por Justin. En el que se ve una animación de él quemando una casa llena de productos Drew House, ahora ya confirmó la separación definitiva con la marca.

Ya que en redes sociales subió una publicación donde al fondo se ve una captura de pantalla del Instagram de la cuenta @drewhouse en encima se lee el siguiente texto:

Instagram

“Yo, Justin Bieber, ya no estoy involucrado con esta marca.

Drew House no me representa a mí, a mi familia o mi vida

Si vibras conmigo como el humano Justin Bieber no desperdicies tu dinero en Drew House.”

De momento no se ha dado a conocer la razón detrás de esta separación, ni el equipo de Drew House ha salido a hablar al respecto. Lo que es seguro, es que ahora tenemos clara la razón detrás de los posteos crípticos de Justin en los que podíamos ver ropa y el nombre de la que parece ser su nueva marca “Skylrk”.