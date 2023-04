Taylor Swift tiene un largo historial romántico que incluye nombres como Harry Styles, Calvin Harris, Jake Gyllenhaal, Joe Jonas, Taylor Lautner, Tom Hiddleston, John Mayer, Connor Kennedy, Cory Monteith y más recientemente Joe Alwyn, con quien mantuvo una relación sentimental durante seis años.

Alwyn y Swift comenzaron un romance a finales del 2016, y aunque se especulaba que próximamente podrían llegar al altar, durante los últimos días se dio a conocer que la intérprete de Lover y el actor británico decidieron ponerle punto final a su noviazgo para seguir su camino por separado.

La verdadera razón por la que Taylor Swift y Joe Alwyn terminaron su relación

Se creía que Taylor y Joe eran una de las parejas más estables en la industria del entretenimiento, pero al igual que a muchas otras celebridades, sus apretadas agendas terminaron alejándolos. De acuerdo a Entertainment Tonight, la ex pareja llegó al acuerdo de romper su relación y el medio señaló que todo fue “en términos amistosos”.

Aparentemente, “la separación fue amistosa y no fue dramática (...) siguió su curso hasta finalizar. Es por eso que (Alwyn) no ha sido visto en ningún programa (musical)”. Si bien los artistas no han confirmado ni desmentido las especulaciones de su ruptura, se dio a conocer que la causa de su separación habrían sido los compromisos laborales de la intérprete (quien actualmente se encuentra de gira) y “los proyectos actorales en la vida de Joe”.