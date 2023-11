Por qué Selena Gomez se niega a acompañar a Taylor Swift a los partidos de Travis Kelce

¿Por que diferentes medios aseguran que Selena Gomez no apoya el romance de Taylor Swift y Travis Kelce?

Travis Kelce y Taylor Swift son la nueva pareja del momento. A pocos meses de haber iniciado un romance, el jugador de americano y la cantante ya se dejan ver completamente enamorados en público. Algunas fuentes cercanas a Kelce y Swift incluso aseguraron que su relación va muy en serio y mencionaron la posibilidad de que lleguen al altar muy pronto.

Taylor Swift no se pierde ninguno de los juegos de su novio y algunas de sus amigas, como Blake Lively y Sophie Turner, la han acompañado al estadio para vitorear al equipo de Travis. Sin embargo, no ha habido ni rastro de Selena Gomez —la mejor amiga de Taylor—, durante los eventos. ¿A qué se debe?

La razón por la que Selena Gomez está preocupada por el romance de Taylor Swift y Travis Kelce

Una fuente cercana a las cantantes reveló a Page Six que Selena se encuentra “preocupada” por el nuevo romance de su mejor amiga debido a que cree que están avanzando “muy rápido”.

“Selena cree que ir a los juegos y hacer galas por Nueva York inmediatamente después de conocer a Travis es algo que no es propio de ella. Históricamente, Taylor siempre ha sido muy reservada sobre todo, y, ahora, con esta [relación], es tan abierta al respecto que es muy extraño para Selena”, dijo una fuente.

El insider añadió que Taylor Swift ha invitado a Selena a asistir a los juegos de Kansas City Chiefs en múltiples ocasiones, pero la intérprete de Lose You To Love Me se ha negado rotundamente debido a que no quiere formar parte de este “frenesí mediático”.

“Selena simplemente no quiere ser parte del frenesí mediático porque es realmente caótico (...) No vino de un lugar malicioso y no es que a ella no le guste que estén juntos. Sólo le preocupa la forma en que [Taylor] está navegando el asunto”, dijo finalmente la fuente.