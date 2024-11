Por qué Liam Payne intentaba escapar por el balcón de su habitación de hotel al momento de morir

El fallecimiento de Liam Payne estaría relacionado con una de sus más grandes fobias...

Poco a poco se han dado a conocer más detalles sobre el deceso de Liam Payne. Fue el pasado 16 de octubre cuando el artista perdió la vida tras caer del balcón de su habitación del Hotel CasaSur Palermo, y aunque primero se especuló que había sido suicidio, ahora se dio a conocer que supuestamente Liam trataba de escapar de su habitación después de haber sido llevado a la fuerza la misma por el personal del hotel debido a que estaba bajo los efectos de sustancias nocivas.

🇦🇷 Argentina: Trágico final para Liam Payne en Buenos Aires tras caer de un balcón mientras intentaba escapar de su habitación en el hotel CasaSur Palermo. El ex One Direction, quien sufría de claustrofobia, fue escoltado por empleados en estado alterado. Pese a que el personal… pic.twitter.com/AF7PiId8MO — ULTIMA HORA EN 𝕏 (@ultimahoraenx) November 25, 2024

Por qué Liam Payne intentaba escapar por el balcón de su habitación de hotel antes de morir

De acuerdo a información del personal del hotel, el cantante había amenazado con utilizar el balcón para escapar de su habitación, pues aparentemente, una de sus más grandes fobias era estar en cuartos solitarios. Fue Geoff Payne, el padre del músico, quien reveló que siempre temió que su hijo estuviera solo en cuartos de hoteles ya que era uno de sus mayores miedos. TMZ señaló que este miedo surgió cuando el artista formaba parte de One Direction, pues en aquel entonces era confinado después de sus conciertos como medida de seguridad.

“Mi padre lo dijo desde el primer día: habitaciones de hotel solitarias, hombre, quedar encerrado en esa habitación no es divertido cuando has estado expuesto”, dijo Liam en el 2021 para el podcast “The Diary of a CEO”.

De acuerdo a diferentes reportes, Liam se disponía a bajar de su habitación con la ayuda de una manguera de jardinería pero lamentablemente resbaló y finalmente cayó desde el tecer piso del Hotel CasaSur Palermo.

Por su parte, sobre este intento de fuga, The Mirror dijo que el exintegrante de la boyband “fue encontrado con una bolsa que no estaba presente cuando lo llevaron a su habitación desde el vestíbulo. Es posible que Liam haya planeado su descenso en etapas, ya que un huésped del segundo piso del hotel descubrió una bolsa de cuero que contenía pastillas, una botella de Jack Daniel’s y una nota con la etiqueta ‘para Liam’ en su balcón”.