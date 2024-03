Por qué debes leer Kintsugi del alma, el nuevo libro de Lesslie Polinesia

El último lanzamiento de Lesslie Polinesia se llama Kintsugi del alma. En este libro, Leslie comparte su propia historia de transformación y sanación, utilizando la metáfora del kintsugi japonés para ilustrar cómo nuestras heridas pueden convertirse en belleza y fortaleza.

A través de las páginas de Kintsugi del alma, Lesslie Polinesia invita a los lectores a abrazar sus propias imperfecciones y a encontrar el amor y la fuerza dentro de sí mismos. Con este libro, Lesslie Polinesia no solo ofrece un relato íntimo y poderoso, sino también una guía práctica para el crecimiento personal y la reconstrucción emocional. Este libro es un testimonio del poder del amor propio y la capacidad de transformar el dolor en fortaleza. Lesslie continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo con su mensaje de esperanza, empoderamiento y autenticidad.

¿Qué te inspiró a escribir sobre el amor propio y la reconstrucción personal?

Durante mi vida he tenido situaciones difíciles, y a veces nos cuesta mucho trabajo hablar por vergüenza, por miedo, por qué dirá la gente o simplemente porque te cuesta entenderte a ti mismo. Entonces pensé a cuántas personas no les ha pasado algo similar. A veces no nos damos cuenta de lo difícil que llegan a ser ciertos momentos en nuestra vida y qué mejor que alguien que ya lo vivió pueda acompañarte en esos momentos. Y así, este es un libro de una situación personal y es uno que también ayuda a pasar ciertos procesos en tu vida, sea una pérdida física de algo, una pérdida amorosa, una pérdida de amistad o alguien que fallece... El libro es un proceso en donde te voy ayudando a encontrar la sanación.

¿Cuál es el mensaje principal del libro?

Las heridas del alma no están para esconderse, están para mostrarse porque eso nos hace las personas que somos hoy en día. Y todas las heridas se pueden sanar con oro.

¿Cuál fue el momento más desafiante que tuviste durante la creación de este libro?

Recuerdo que una vez me dijo mi editor: “Escribe como si nadie lo fuera a leer”. Esa frase fue muy fuerte porque, obviamente, cuando piensas quién va a leer tu libro, piensas en qué van a pensar, desde tu familia, tu pareja, tus seguidores... y en este caso era una historia muy personal y si hubiera estado pensando en qué iban a pensar todas estas personas a mi alrededor, creo que hubiera omitido muchas cosas. Sentí que desnudé mi alma y lo escribí, me volví vulnerable a lo que diga la gente, pero por otro lado, este proceso me permitió abrazar todo lo que viví, verlo con amor y saber que ya estaba lista para seguir adelante.

¿Consideras que el dolor puede ser un impulso creativo y de crecimiento personal?

Sí, totalmente. Me considero una persona que crea a través del dolor, a través de las vivencias fuertes que marcan un antes y un después. Esta, por ejemplo, fue una historia que me marcó un antes y un después como Lesslie. Y dije, ¿por qué no trabajar con esto? A través del dolor y de compartirlas, por si a alguien puede ayudar. Y bueno, el proceso también es muy sanador, porque mientras lo escribía, sané y lloré mucho, y me pude dar cuenta de cuánto me estaba fallando a mí misma, y de ahí poder decir: “No, esto ya no puede seguir así”, y llegar a la evolución y al cambio.

¿Qué te hizo empezar a escribir?

Desde pequeña me gustaba escribir historias, siendo una persona que idealizaba mucho el amor en pareja. Entonces, cuando llegó el momento de escribir mi primer libro, quise escribir lo que siempre he querido, ¿no? Una historia de amor e hice mi primera novela romántica, Tres promesas; luego hice su segunda parte. Con este tercer libro no quería que fuera una novela romántica porque, al final, también fui cambiando mi pensamiento y mi forma de ver las cosas, incluyendo la idealización del amor en pareja.

¿Qué te llevó a explorar el tema del kintsugi japonés como metáfora para tu libro?

Avanzar con esas heridas y reconstruirte con oro es lo mejor, porque una herida que se muestra es la evolución de tu alma. Y cuando la reconstruyes con oro es mostrar que eso te pasó, aceptar que viviste esa situación, pero que estás sanado, que estás evolucionando. Por eso, dentro del libro hay varios ejercicios en donde te aliento a acep- tar los procesos que estás viviendo.