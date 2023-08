¿Qué pasó entre Christopher Nolan y Florence Pugh? Aquí la razón por la que el director de cine le pidió perdón a la actriz

Oppenheimer de Christopher Nolan cuenta con un reparto plagado de estrellas como Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. o Florence Pugh. A pesar de que la mayoría de rostros conocidos que aparecen en la película son secundarios, el público ha notado un poco desaprovechado el personaje de Pugh, que interpreta a Jean Tatlock, la amante del creador de la bomba atómica. Un rol de menor relevancia por el que incluso el director británico llegó a disculparse.

Pugh ha revelado, en una entrevista concedida a MTV UK, que Nolan se disculpó por el poco tiempo en pantalla de su personaje a la hora de ofrecerle el papel. El realizador británico era consciente del enorme talento que posee la actriz de ‘Midsommar’, por lo que pensó que quizás no aceptaría el breve rol que le ofrecía en la película.

Por qué Christopher Nolan se disculpó con Florence Pugh por su personaje en Oppenheimer

La actriz, sin embargo, se mostró encantada del ofrecimiento e insistió en que no debía disculparse, indicando que en el momento no sabía muy bien el tipo de papel que le estaba poniendo sobre la mesa. “No sabía realmente lo que estaba pasando o lo que se estaba haciendo. [...] Sabía que Chris realmente quería que yo tuviera en cuenta que no era un papel muy importante, y me quería dejar ver que entendía si no lo quería aceptar. Y yo pensaba: ‘No importa. Aunque sea una cafetera en un café al fondo de la sala, hagámoslo’”, ha explicado la intérprete sobre su encuentro con Nolan.

La actriz y el director coincidieron en Nueva York mientras ella estaba rodando ‘Una buena persona’, película que protagonizó junto a Morgan Freeman y llegó a los cines el pasado mes de marzo. Allí Nolan le ofreció el papel de ‘Oppenheimer’ y le advirtió del pequeño rol que tenía pensado para ella. “Recuerdo que se disculpó por el tamaño del papel. Yo le dije: ‘Por favor, no te disculpes’”, ha explicado Pugh.

“Luego me dijo: ‘Te enviaremos el guión y, sinceramente, tú léelo y decide si te parece bien... Entiendo perfectamente lo del tamaño’. Y recuerdo que esa noche, cuando recibí el guión, dije: ‘No necesito pensarlo... Sé que voy a hacerlo’”, ha indicado la actriz, demostrando que sus ganas de participar en la película superaban la importancia de su papel.

Hablemos sobre las escenas sexuales de Oppenheimer Universal Studios

¿Quién era Jean Tatlock?

Robert Serber, íntimo amigo de Oppenheimer, describió a Jean Tatlock como el “amor más verdadero” del físico en la biografía en la que se basa la película, ‘Prometeo Americano’. Tatlock era una estudiante de medicina y posterior psiquiatra que mantuvo una relación sentimental con ‘Oppie’ durante un año. A pesar de su matrimonio con Kitty, interpretada por Emily Blunt, Oppenheimer siguió pasando tiempo con ella hasta su trágico suicidio.

Por Europa Press